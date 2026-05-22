O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL) promovem no dia 18 de julho o tradicional ‘Jantar do Comércio 2026’. Os ingressos para a cerimônia que celebra a força do comércio e homenageia empresas e empresários de destaque da cidade e região já estão à venda. Os interessados podem adquirir os convites pelo telefone (11) 4583-2298 ou diretamente na sede da CDL Jundiaí, localizada na rua Senador Fonseca, 651, no Centro.

O Jantar será realizado na se de campo do Clube Jundiaiense, a partir das 19h30. Reconhecido como um dos eventos mais tradicionais e prestigiados do calendário empresarial da região, o ‘Jantar do Comércio’ também marcará a entrega do ‘Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante 2026’, que homenageia cerca de 70 segmentos empresariais escolhidos pela população por meio de pesquisas presencial e on-line.

“Mostrar a importância e a força do comércio de Jundiaí, além de reconhecer e valorizar o trabalho dos empresários, estão entre os principais objetivos do Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante e do Jantar do Comércio”, destaca o presidente do Sincomercio, Edison Maltoni.