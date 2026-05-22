O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL) promovem no dia 18 de julho o tradicional ‘Jantar do Comércio 2026’. Os ingressos para a cerimônia que celebra a força do comércio e homenageia empresas e empresários de destaque da cidade e região já estão à venda. Os interessados podem adquirir os convites pelo telefone (11) 4583-2298 ou diretamente na sede da CDL Jundiaí, localizada na rua Senador Fonseca, 651, no Centro.
O Jantar será realizado na se de campo do Clube Jundiaiense, a partir das 19h30. Reconhecido como um dos eventos mais tradicionais e prestigiados do calendário empresarial da região, o ‘Jantar do Comércio’ também marcará a entrega do ‘Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante 2026’, que homenageia cerca de 70 segmentos empresariais escolhidos pela população por meio de pesquisas presencial e on-line.
“Mostrar a importância e a força do comércio de Jundiaí, além de reconhecer e valorizar o trabalho dos empresários, estão entre os principais objetivos do Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante e do Jantar do Comércio”, destaca o presidente do Sincomercio, Edison Maltoni.
O ‘Jantar do Comércio’ e o ‘Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante 2026’ são uma realização do Sincomercio e da CDL Jundiaí, com patrocínio do Sicoob, Nativa Veículos, Grupo Andreta, Delphos, Maxi Shopping Jundiaí e Unimed, com apoio cultural do Sesc Jundiaí e apoio educacional do Senac Jundiaí.
Serviço
Jantar do Comércio & Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante 2026
Data: 18/07
Horário: 19h30
Local: Sede de Campo do Clube Jundiaiense
Informações e convites: (11) 4583-2298
Venda presencial: CDL Jundiaí – Rua Senador Fonseca, 651, Centro
Realização: Sincomercio e CDL Jundiaí