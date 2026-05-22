22 de maio de 2026
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TROCA DE COMANDO

Liliane Raquel Rossi assume TVTEC

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Liliane ocupava o cargo de Assessora de Comunicação da Controladoria Geral do Estado de São Paulo
Liliane ocupava o cargo de Assessora de Comunicação da Controladoria Geral do Estado de São Paulo

A Prefeitura de Jundiaí oficializou nesta sexta-feira (22) a troca no comando da Fundação Televisão Educativa de Jundiaí (TVtec). Assume a função a jornalista Liliane Raquel Rossi. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Município com portaria assinada pelo prefeito Gustavo Martinelli, que exonerou José de Jesus Guarda Junior do cargo de superintendente da fundação. Na sequência, outra portaria nomeou Liliane para a posição. As duas medidas entram em vigor hoje.

A jornalista acumula 27 anos de experiência na área de comunicação com trajetória voltada ao desenvolvimento de trabalhos no telejornaliso, assessoria de imprensa e produção audiovisual. Ao longo da carreira, atuou em temas ligados ao fortalecimento do controle interno, programas de integridade, combate à corrupção e Lei de Acesso à Informação (LAI), especialmente durante atuação na Controladoria Geral do Estado de São Paulo. Também tem passagem de duas décadas pelo telejornalismo, acomo produtora, repórter, editora de texto e apresentadora.

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