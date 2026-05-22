O período de inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2026 foi prorrogado até as 20h do dia 5 de junho. O cadastro deve ser realizado exclusivamente no site vestibulinho.etec.sp.gov.br. O valor da taxa para a participação no processo seletivo é de R$ 50. A prova será aplicada no dia 21 de junho, às 13h30.
Em Jundiaí, a Etec Benedito Storani tem inscrições abertas para os cursos de Química e Viticultura e Enologia. Já a Etec Vasco Antonio Venchiarutti tem inscrições abertas para os cursos de Recursos Humanos e Administração em parceria com a Emef Victória Cômodo Raymundo Fernandes, em Itupeva.
O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Etecs, disponibiliza cerca de 33 mil vagas para cursos técnicos e especializações técnicas, distribuídas entre as unidades de todo o Estado de São Paulo. O candidato pode optar pelo estudo na modalidade presencial, semipresencial ou on-line, de acordo com as opções disponíveis.
As vagas ofertadas neste processo seletivo são destinadas às Escolas Técnicas e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria Estadual da Educação para oferta do Ensino Técnico em salas de escolas estaduais.
Inscrições
Para se inscrever no Vestibulinho das Etecs é preciso acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br até as 20h do dia 5 de junho, preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do candidato” e responder ao questionário socioeconômico.
Também é necessário realizar o pagamento da taxa de R$ 50. O recolhimento do valor pode ser feito até o último dia de inscrição, em qualquer agência bancária, na internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda por meio da ferramenta getnet, disponível no site oficial do Vestibulinho, com cartão de crédito. A inscrição no Vestibulinho das Etecs somente será efetivada após o pagamento da taxa.
As informações fornecidas no ato da inscrição são de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Na Portaria do processo seletivo e no Manual do Candidato estão disponíveis o detalhamento da documentação necessária e as orientações para inscrição.
Caso o candidato necessite, as Etecs disponibilizam computadores e acesso à internet para que a inscrição seja realizada. Para isso, é preciso entrar em contato com a unidade para obter informações sobre datas e horários disponíveis.
Ensino Técnico
Este processo seletivo oferece 31.717 vagas para o Ensino Técnico nas modalidades presencial, semipresencial e on-line – modalidade de Ensino a Distância (EaD).
Para concorrer a uma das vagas para os cursos técnicos nas três modalidades, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio ou equivalente, apresentando no ato da matrícula o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado.
Especialização Técnica
Para Especialização Técnica, as Etecs ofertam 1,2 mil vagas, sendo 660 para o formato presencial, e outras 540 vagas para aulas na modalidade online. Para concorrer a uma vaga, além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site do processo seletivo.
Pontuação Acrescida
O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a quem tenha estudado integralmente na rede pública, da quinta à oitava série ou do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental. Quem estiver nas duas situações recebe 13% de bônus. Cabe ao candidato verificar na portaria se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.