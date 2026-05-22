O período de inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2026 foi prorrogado até as 20h do dia 5 de junho. O cadastro deve ser realizado exclusivamente no site vestibulinho.etec.sp.gov.br. O valor da taxa para a participação no processo seletivo é de R$ 50. A prova será aplicada no dia 21 de junho, às 13h30.

Em Jundiaí, a Etec Benedito Storani tem inscrições abertas para os cursos de Química e Viticultura e Enologia. Já a Etec Vasco Antonio Venchiarutti tem inscrições abertas para os cursos de Recursos Humanos e Administração em parceria com a Emef Victória Cômodo Raymundo Fernandes, em Itupeva.

O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Etecs, disponibiliza cerca de 33 mil vagas para cursos técnicos e especializações técnicas, distribuídas entre as unidades de todo o Estado de São Paulo. O candidato pode optar pelo estudo na modalidade presencial, semipresencial ou on-line, de acordo com as opções disponíveis.