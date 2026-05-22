A implantação do Ambulatório da Mulher em Itupeva já começa a transformar a realidade da saúde feminina no município. Com foco no diagnóstico rápido e no atendimento humanizado para casos de câncer de mama, o serviço alcançou um importante marco na terça-feira (19): a realização da primeira cirurgia de câncer de mama no Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, administrado pela prefeitura em parceria com o Instituto Morgan.
O procedimento foi realizado pela mastologista da rede municipal, Dra. Betina Marcondes, junto de sua equipe, representando um avanço significativo para a saúde pública da cidade.
A história da paciente começou durante um exame de rotina. Segundo a médica, a agilidade em todas as etapas fez a diferença no início do tratamento. “A paciente veio realizar um ultrassom de rotina e, durante o exame, identifiquei um nódulo com características suspeitas para câncer. Naquele mesmo momento, optei por realizar a biópsia, o que foi um grande diferencial, pois ela não precisou esperar sequer um dia. Assim que o resultado confirmou o diagnóstico, já solicitei os exames pré-operatórios e realizamos o agendamento da cirurgia. Quando se trata de câncer, o tempo é fundamental”, explicou Dra. Betina Marcondes
Após a cirurgia, a paciente seguirá o tratamento com sessões de quimioterapia e radioterapia no atendimento de oncologia em Jundiaí.
Para Itupeva, a possibilidade de realizar exames, biópsias, diagnóstico e cirurgia dentro da própria rede representa um avanço histórico no atendimento às mulheres. “Esse é um momento que precisa ser celebrado, porque quem ganha com isso são as pacientes, que passam a contar com mais rapidez tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Esperamos que este seja apenas o começo e que muitas outras mulheres possam ser atendidas aqui, sem a necessidade de deslocamento para outros municípios”, destacou a médica.
A Secretária de Saúde, Catarina Hass, também celebrou o novo momento. "Hoje celebramos um importante avanço para a saúde de Itupeva. Mais agilidade, acolhimento e cuidado para as mulheres do nosso município. Seguimos trabalhando para fortalecer uma saúde cada vez mais humanizada e eficiente", afirmou.
A Avanços na Saúde da Mulher
A Prefeitura de Itupeva segue ampliando os investimentos e fortalecendo ações voltadas à saúde da mulher, garantindo mais acesso, qualidade e eficiência nos atendimentos. Entre as iniciativas já implantadas estão o Pré-Natal de Alto Risco, a ampliação da oferta de mamografias e de exames de colonoscopia no município.