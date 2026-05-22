A implantação do Ambulatório da Mulher em Itupeva já começa a transformar a realidade da saúde feminina no município. Com foco no diagnóstico rápido e no atendimento humanizado para casos de câncer de mama, o serviço alcançou um importante marco na terça-feira (19): a realização da primeira cirurgia de câncer de mama no Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, administrado pela prefeitura em parceria com o Instituto Morgan.

O procedimento foi realizado pela mastologista da rede municipal, Dra. Betina Marcondes, junto de sua equipe, representando um avanço significativo para a saúde pública da cidade.

A história da paciente começou durante um exame de rotina. Segundo a médica, a agilidade em todas as etapas fez a diferença no início do tratamento. “A paciente veio realizar um ultrassom de rotina e, durante o exame, identifiquei um nódulo com características suspeitas para câncer. Naquele mesmo momento, optei por realizar a biópsia, o que foi um grande diferencial, pois ela não precisou esperar sequer um dia. Assim que o resultado confirmou o diagnóstico, já solicitei os exames pré-operatórios e realizamos o agendamento da cirurgia. Quando se trata de câncer, o tempo é fundamental”, explicou Dra. Betina Marcondes