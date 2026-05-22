A Câmara Municipal de Itatiba aprovou sete projetos durante a sessão legislativa desta semana (20), com destaque para a recuperação ambiental e à valorização do funcionalismo público. Em destaque, foi aprovado o PL 44/2026, que cria o Programa “Rios Vivos” para ações de despoluição, recuperação ambiental e preservação de rios e córregos do município. Além disso, foi aprovado o PL 46/2026, elaborado pelo Executivo, que atualiza pisos remuneratórios e altera referências salariais de empregos públicos da administração municipal. A sessão também aprovou licenças temporárias para os vereadores Luciana Bernardo (PDT), Igor Hungaro (PDT) e Cadu (PRD), com convocação de suplentes para ocupação das cadeiras durante os afastamentos.

Incentivo ao empreendedorismo

A Prefeitura de Várzea Paulista realizará na próxima terça-feira, 26 de maio, às 19h, o Encontro de Empreendedores Regionais no Espaço Cidadania. A iniciativa da Unidade Gestora Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda busca fortalecer o desenvolvimento econômico regional por meio da integração entre empresários e comerciantes da região. O evento terá foco em networking, troca de experiências e geração de novas oportunidades de negócios, além de aproximar o poder público dos empreendedores locais. A participação é gratuita e aberta a empresários, comerciantes e interessados em fomentar parcerias e fortalecer o ambiente de negócios da cidade e região.

Política pública

O Governo de São Paulo avançou no Programa SuperAção SP, política estadual de combate à pobreza que atualmente atende 48 municípios paulistas, incluindo Jundiaí, Várzea Paulista, Itupeva, Jarinu, Itatiba, Cabreúva e Louveira. O programa integra ações de emprego, geração de renda, qualificação profissional e apoio a famílias em situação vulnerável. O investimento total supera R$ 1,5 bilhão e a previsão é beneficiar cerca de 105 mil famílias até o fim de 2027. Além da qualificação profissional e inclusão produtiva, o SuperAção SP também prevê fortalecimento dos municípios por meio de repasses estaduais. Em 2025, os 48 municípios participantes receberam R$ 110 milhões para ampliação de serviços socioassistenciais e ações voltadas à redução da pobreza e inclusão social.

Recurso para dívidas