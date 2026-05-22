Uma casa desocupada e que está à venda no bairro Anhangabaú, em Jundiaí, foi alvo de furto nesta quinta-feira (21). Um suspeito acabou preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo informações da PM, moradores da região perceberam a ação criminosa e acionaram os policiais militares. Durante patrulhamento, os PMs localizaram um suspeito ainda no mesmo bairro. Com ele foram encontrados fios elétricos furtados da residência.

De acordo com a corporação, o homem confessou o crime no momento da abordagem e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante.