22 de maio de 2026
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Casa à venda em Jundiaí é furtada e um suspeito é preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
Ele foi levado à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante
Ele foi levado à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante

Uma casa desocupada e que está à venda no bairro Anhangabaú, em Jundiaí, foi alvo de furto nesta quinta-feira (21). Um suspeito acabou preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo informações da PM, moradores da região perceberam a ação criminosa e acionaram os policiais militares. Durante patrulhamento, os PMs localizaram um suspeito ainda no mesmo bairro. Com ele foram encontrados fios elétricos furtados da residência.

De acordo com a corporação, o homem confessou o crime no momento da abordagem e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante.

A proprietária do imóvel foi localizada pelos policiais e compareceu ao distrito policial para recuperar os fios levados da casa.

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