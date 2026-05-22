O ex-prefeito de Campo Limpo Paulista, Armando Hashimoto, apontou a ausência de deputados com vínculo territorial na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) como um problema que afeta a representatividade e o orçamento das cidades. Durante entrevista ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves, ele destacou a importância das emendas parlamentares para viabilizar obras de mobilidade, saúde e saneamento básico.

“Todas as cidades da RMJ não conseguem acesso à Assembleia e à Câmara”, afirmou, enfatizando que, sem representantes, não há como conseguir que deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e da Câmara dos Deputados destinem verbas aos municípios da região.

Ele defende que “uma região com quase 1 milhão de habitantes possui potencial eleitoral suficiente para conquistar representação própria e ampliar o acesso a recursos estaduais e federais”. Atualmente, um deputado estadual pode ser eleito com cerca de 90 mil votos e um deputado federal com aproximadamente 300 mil votos, números que ele considera possíveis dentro da região.