O ex-prefeito de Campo Limpo Paulista, Armando Hashimoto, apontou a ausência de deputados com vínculo territorial na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) como um problema que afeta a representatividade e o orçamento das cidades. Durante entrevista ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves, ele destacou a importância das emendas parlamentares para viabilizar obras de mobilidade, saúde e saneamento básico.
“Todas as cidades da RMJ não conseguem acesso à Assembleia e à Câmara”, afirmou, enfatizando que, sem representantes, não há como conseguir que deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e da Câmara dos Deputados destinem verbas aos municípios da região.
Ele defende que “uma região com quase 1 milhão de habitantes possui potencial eleitoral suficiente para conquistar representação própria e ampliar o acesso a recursos estaduais e federais”. Atualmente, um deputado estadual pode ser eleito com cerca de 90 mil votos e um deputado federal com aproximadamente 300 mil votos, números que ele considera possíveis dentro da região.
Hashimoto relembrou o apoio de deputados durante seus mandatos e destacou a diferença entre governar com deputados eleitos pela região e sem representantes regionais. Segundo ele, “a presença de parlamentares ligados à região fez diferença para Campo Limpo Paulista”. O ex-prefeito afirmou que cerca de um terço dos recursos do Hospital das Clínicas, hoje referência na região, vieram por meio de emendas parlamentares, incluindo aproximadamente R$ 5 milhões enviados por um deputado estadual.
Mobilidade, educação, desenvolvimento regional e tecnologia
O ex-prefeito levantou o debate sobre obras consideradas estratégicas para a região, como a duplicação da Rodovia Edgar Máximo Zambotto (SP-354). Segundo ele, a duplicação trará melhorias envolvendo mobilidade em Cajamar, Jarinu, Franco da Rocha, Itupeva, Itatiba e Campo Limpo Paulista. Ainda defendeu que seria importante cidades da região entrarem no mapa de desenvolvimento do Estado de São Paulo por meio de maior articulação regional e, “para isso, a eleição de deputados ligados à região seria essencial”.
Para o ex-prefeito, a Região Metropolitana de Jundiaí enfrenta dificuldades para construir uma pauta unificada. Ele afirmou que as lideranças regionais “precisam aprender a jogar em equipe em discussões envolvendo questões que favorecem o desenvolvimento da região”.
Para isso, lembrou de projetos ligados ao saneamento básico em Campo Limpo Paulista, destacando a importância da bacia do Rio Jundiaí e da estação de tratamento de água na cidade e em Várzea Paulista. O projeto colocou a região como pioneira na recuperação de bacias, redução da poluição e acesso ao saneamento básico.
Por fim, Hashimoto alertou que campanhas baseadas apenas em narrativas devem ser vistas com atenção pela população. Segundo ele, “já é momento para os pré-candidatos apresentarem propostas efetivas”. O ex-prefeito lamentou o nível atual dos debates políticos. “Antigamente os debates eram mais sérios, hoje virou uma caricatura com desrespeito generalizado”, comentou. Segundo ele, os debates políticos precisam voltar a discutir propostas concretas e planejamento regional. “A gente precisa votar em casa”, declarou ao defender maior representatividade política para os municípios da região.