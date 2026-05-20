Guardas municipais da divisão de Patrulhamento Rural prenderam um homem por furto a uma clínica médica no bairro do Poste, em Jundiaí, no final da manhã desta quarta-feira (20). Ele acabou detido no momento em que retornou ao local do crime para recuperar um celular que havia esquecido durante a ação.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, o bairro vinha registrando uma sequência de furtos a residências e estabelecimentos comerciais, casos que já estavam sendo investigados pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Entre os alvos recentes dos criminosos estava inclusive uma igreja da região, furtada por duas vezes.

Nesta quarta-feira, um consultório médico também foi invadido. Após o acionamento, os guardas subinspetor Pocoli e os GMs Fabrício e Damasceno foram enviados ao endereço para colher informações com as vítimas.