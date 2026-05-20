Guardas municipais da divisão de Patrulhamento Rural prenderam um homem por furto a uma clínica médica no bairro do Poste, em Jundiaí, no final da manhã desta quarta-feira (20). Ele acabou detido no momento em que retornou ao local do crime para recuperar um celular que havia esquecido durante a ação.
Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, o bairro vinha registrando uma sequência de furtos a residências e estabelecimentos comerciais, casos que já estavam sendo investigados pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Entre os alvos recentes dos criminosos estava inclusive uma igreja da região, furtada por duas vezes.
Nesta quarta-feira, um consultório médico também foi invadido. Após o acionamento, os guardas subinspetor Pocoli e os GMs Fabrício e Damasceno foram enviados ao endereço para colher informações com as vítimas.
Durante o atendimento da ocorrência, os agentes foram surpreendidos pela volta do suspeito ao imóvel; ele retornou para buscar um celular e outros pertences pessoais que havia deixado para trás.
Com o homem, os guardas encontraram cerca de R$ 10 mil em equipamentos furtados da clínica. A DIG foi acionada e enviou uma equipe ao local.
Ele recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à sede da DIG, onde acabou autuado em flagrante por furto.
Segundo relatos, o suspeito é usuário de crack e afirmou que praticava furtos para sustentar o vício.
Agora, a Polícia Civil investiga se ele também participou de outros crimes registrados recentemente no bairro.