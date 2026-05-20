Policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão capturaram em Itupeva um homem procurado pela Justiça por sonegação fiscal.
De acordo com a corporação, os policiais já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão contra o suspeito e utilizavam a placa do veículo dele como uma das formas de localizá-lo.
Durante patrulhamento pela rua Emancipadores, a equipe encontrou o automóvel e realizou a abordagem. Após consulta aos dados do motorista, foi confirmado que ele era o alvo do mandado judicial por sonegação de impostos.
O homem foi conduzido à delegacia, onde a ordem de prisão foi formalmente cumprida.
A sonegação fiscal é caracterizada pela redução ou supressão de tributos mediante fraude, omissão de informações ou falsificação de documentos apresentados às autoridades fazendárias. A legislação brasileira prevê multa e pena de reclusão que pode chegar a cinco anos.