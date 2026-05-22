O final de semana está chegando e a agenda cultural está repleta de atrações para curtir em família e entre amigos. Tem Enredança, oficinas de xadrez, contação de história, espetáculos e muito mais. Confira a programação com atrações gratuitas disponíveis nos espaços culturais públicos e também do Sesc Jundiaí:
Sexta-feira – 22/5
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro
Exposição ‘Canção para lagartas e borboletas’, Juliana Sabio
Local: Jardins do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 22 de julho
28ª Enredança 2026 – Festival de Dança de Jundiaí
Mostra paralela
Local: Maxi Shopping Jundiaí – Praça das Carpas
Horário: das 14h às 16h e das 17h às 19h
Evento gratuito!
28ª Enredança 2026 – Festival de Dança de Jundiaí
Clássico livre – Juvenil II, Adulto, 40+ e 60+
Neoclássico – Juvenl II, Adulto, 40+ e 60+
Local: Teatro Polytheama
Horário: 19h30
Evento gratuito!
Andalúcia Adentro – Albolea Flamenco
Local: Centro das Artes
Horário: 20h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Sábado – 23/5
Exposição ‘Memórias e Poéticas Analógicas’, Lui Guimarães
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados, das 10h às 14h
Evento gratuito!
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Lançamento de livro – ‘Carnálios – Os fabricantes de estrelas’, do autor Nicolas Catalano
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Workshop – Pausa para mover, Natan Viana
Local: Centro das Artes
Horário: 10h
Evento gratuito – com retirada de ingresso nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes
A Cientista – O início, Cia O que tem Maria? (contação de histórias)
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Zabelinha e o ovo da dinossaura: um duelo de versos e coragem!, Cia Contando com Encanto (contação de histórias)
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 11h
Evento gratuito!
28ª Enredança 2026 – Festival de Dança de Jundiaí
Mostra paralela
Local: Maxi Shopping Jundiaí – Praça das Carpas
Horário: das 14h às 16h e das 17h às 19h
Evento gratuito!
Espetáculo ‘Meu nome: mamãe’, Porto Correia Produções Artísticas
Local: Centro das Artes
Horário: 15h
Evento gratuito – com retirada de ingresso nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes
28ª Enredança 2026 – Festival de Dança de Jundiaí
Mostra competitiva
Jazz – Infantil e Juvenil I
Local: Teatro Polytheama
Horário: 16h
Evento gratuito!
28ª Enredança 2026 – Festival de Dança de Jundiaí
Mostra competitiva
Jazz – Juvenil II
Local: Teatro Polytheama
Horário: 19h
Evento gratuito!
Espetáculo ‘Meu nome: mamãe’, Porto Correia Produções Artísticas
Local: Centro das Artes
Horário: 19h
Evento gratuito – com retirada de ingresso nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes
Domingo – 24/5
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Historietas para Piticos, Trupe Borboletas (contação de histórias)
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Os tesouros do vovô em ‘Carne de Língua’, Cia Inspirarte de Teatro (contação de histórias)
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30
Evento gratuito!
28ª Enredança 2026 – Festival de Dança de Jundiaí
Mostra paralela
Local: Maxi Shopping Jundiaí – Praça das Carpas
Horário: das 14h às 16h e das 17h às 19h
Evento gratuito!
28ª Enredança 2026 – Festival de Dança de Jundiaí
Mostra competitiva
Jazz – Adulto, 40+ e 60+
Local: Teatro Polytheama
Horário: 18h
Evento gratuito!
3° Gala – Lety’s Dance Studio, Arlete Ladeira
Local: Centro das Artes
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama