Cortada pelas duas mais importantes rodovias do Brasil, a cidade é amplamente reconhecida como uma das melhores doBbrasil para se viver, ocupando a 2ª colocação nacional em qualidade de vida no ranking do IPS (índice de progresso social) Atrai novos moradores pela combinação de forte economia, segurança, educação e áreas verdes.

A cidade é isto que se espelha na natureza.

Além das aprazíveis estações do ano, há ainda outros, que fazem parte de nosso dia a dia, onde tudo pode acontecer, alegrias em reuniões festivas em bairros bucólicos, teatros e museus espalhando cultura, shows, incríveis roteiros turísticos, circuito das frutas, rota da uva, onde se pode cultivar todos os nossos anseios e desejos. A cidade se orgulha de seus habitantes. Nesta terra abençoada é livre a nossa capacidade de buscar a felicidade à nossa própria maneira.

O fato é que a antiga Freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Jundiaí iniciou-se próximo ao Rio Jundiaí com a chegada da Rafael de Oliveira, sua mulher Petronilha Rodrigues Antunes em 1615. De lá para cá, a cidade prosperou em marcha contínua. Todos os seus mandatários souberam cuidar com atenção redobrada do seu futuro. Seu primeiro nome encontrou em Antônio Queiroz Telles, o Barão de Jundiaí, com grande influência política no império de dom Pedro II.

Destacando-se pela expansão da infraestrutura da região, com a construção de ferrovias. Deslumbra-se a olhos vistos a conquista das vantagens de uma metrópole sem perder, no entanto, a vigilante guarda no seu seio, das virtudes de uma província. O esforço, trabalho e abnegação de comunidades, transformam cada canto desta cidade, num lugar de fé, amor e bondade. Sua posição geográfica atraiu grandes empresas, formando um dos parques industriais mais modernos do País.

Mas aqui não se subestimou o passado. Os bens artísticos, os monumentos, obeliscos e marcos são instrumentos que veiculam e fazem parte da sua memória. O “Bolão”, Teatro Polytheama, Ponte Porta, complexo da Fepasa, Serra do Japi, Catedral, o Centro Histórico, Museu Solar do Barão, Prédio do Conde, Mosteiro de São Bento, Festa da Uva refletem marcos efetivos da memória viva de nossa história. O presente à vista, basta enxergar, no novo complexo rodoviário, as alças sobre a via Anhanguera, obras de grande destaque nacional. Parques e praças embelezam em todas as áreas públicas. O majestoso Jardim Botânico, o grandioso Parque da Cidade e o fantástico Mundo das Crianças, o suntuoso Centro das Artes, enriquecem o lazer, a cultura e a qualidade de vida a toda população. A Avenida Nove de Julho, bela e florida, o cartão-postal da cidade.

Os parabéns são dirigidos a todos nós, tanto aqueles que aqui nasceram como tantos outros que adotaram esta terra. Foi Deus, que, em um momento inspirado, criou esta terra. Terra das oportunidades, Terra da Uva e Terra das Crianças. Brindemos os ardentes beijos do sol e os afetuosos abraços da Serra do Japi. Tenho orgulho de viver aqui!

Guaraci Alvarenga é advogado