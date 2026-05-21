As obras da Nova Maternidade Municipal de Cajamar seguem avançando e representam mais uma etapa importante no fortalecimento da saúde pública do município. A nova unidade está sendo implantada no Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira, no distrito do Polvilho, integrando o projeto de ampliação e modernização da estrutura.

Com o progresso das intervenções, a construção já ganha forma para ampliar os serviços essenciais e a oferta de um atendimento cada vez mais qualificado para a população. O projeto contempla uma reestruturação completa, planejada para oferecer mais conforto, segurança e eficiência no cuidado às gestantes e recém-nascidos.

A futura maternidade contará com novas recepções, lanchonete, espaço ecumênico, ampliação dos leitos de enfermaria, área administrativa, almoxarifado e um espaço exclusivo voltado à capacitação contínua das equipes de saúde. A unidade também terá novos leitos de UTI Neonatal e uma agência transfusional inédita no município, ampliando a capacidade de resposta e atendimento especializado.