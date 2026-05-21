A Prefeitura de Itatiba já tem programação para a Semana Mundial do Brincar 2026, que será realizada entre os dias 23 e 30 deste mês pelo Comitê Gestor Municipal Intersetorial Pela Primeira Infância (CGMIPPI). Toda a sociedade é convidada a brincar em torno do tema “A Potência dos Encontros - Itatiba Pela Primeira Infância”, com a proposta de responsabilidade coletiva, valorizando a diversidade cultural, social, racial e territorial. Todos os eventos são abertos ao público, basta comparecer para participar.
Além de atividades durante a semana (abaixo), o maior evento está reservado para o último dia, sábado (30), a partir das 8h na Praça da Bandeira. Será ali a Caminhada da Semana do Brincar 2026, que promete levar, às 8h30, com muita alegria, a conscientização sobre a importância de brincar. Haverá distribuição limitada de camisetas da ação.
Na praça, até o meio-dia, também será a oportunidade de brincar de xadrez com peças gigantes e de fazer troca de brinquedos através do Projeto ReBrincar, do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Basta levar um brinquedo em bom estado e trocar por outro que esteja à disposição. É incentivo ao consumo consciente, à reutilização, ao cuidado com os objetos e à promoção da solidariedade e do compartilhamento.
Brincadeiras
A Semana Mundial do Brincar é uma campanha para a sensibilização da sociedade sobre a importância do brincar na infância e, anualmente, acontece na última semana de maio, consolidada em 1998.
Ao longo da semana, serão desenvolvidas atividades no CAC, Cras, Projeto Meu Bebê e unidade de saúde, com brincadeiras tradicionais, contação de histórias e momentos de interação entre crianças e famílias através de ações das secretarias municipais de Saúde, Ação Social e Governo, por meio do Fundo Social de Solidariedade.
Engajamento
Durante a Semana Mundial do Brincar, a proposta é que qualquer pessoa, coletivo ou organização possa criar e colocar em prática – com autonomia e de acordo com seus interesses, recursos e tipos de públicos – atividades em prol do brincar que envolvam crianças, familiares e educadores. Isso pode acontecer em espaços como praças e parques públicos, escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, centros culturais e teatros municipais, universidades públicas, dentre outros.
Em Itatiba, a Semana Mundial do Brincar está instituída pela lei nº 5.302 de 7 de outubro de 2020. Em 2021, para ampliar mobilizações e fortalecer a realização da Semana Municipal do Brincar com o envolvimento de toda a comunidade e de gestores públicos, foi feita a parceria entre Movimento Unidos pelo Brincar e Aliança pela Infância.
Muito mais que um evento pontual, a Semana Mundial do Brincar também serve para engajar o poder público e a sociedade na discussão sobre formas de colocar em prática o direito ao brincar. Por conta disso, tem se tornado uma política pública em diversos municípios brasileiros.
Programação da Semana do Brincar 2026
- 25/5 - 8h: Contação de histórias com Andreza Maurício no CAC-Centro de Atenção à Criança
- 27/5 - 15h: Projeto Meu Bebê com palestra de Cátia Pereira na Unidade Mercadão do Fundo Social
- 28/5 - 8h30: Roda de conversa "A importância do brincar na formação de vínculos” com Raquel Vieira Neves pelo Cras Itinerante no Cemei Isabel Tuon, no Nova Esperança
- 28/5 - 13h: Contação de histórias com Andreza Maurício pelo Cras Itinerante no Engenho D’Água (salão da Capela Santa Isabel)
- 30/5 - das 8h30 ao meio-dia: Caminhada pela Primeira Infância, xadrez gigante e troca de brinquedos pelo Projeto ReBrincar do Fundo Social na Praça da Bandeira