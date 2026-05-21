A Prefeitura de Itatiba já tem programação para a Semana Mundial do Brincar 2026, que será realizada entre os dias 23 e 30 deste mês pelo Comitê Gestor Municipal Intersetorial Pela Primeira Infância (CGMIPPI). Toda a sociedade é convidada a brincar em torno do tema “A Potência dos Encontros - Itatiba Pela Primeira Infância”, com a proposta de responsabilidade coletiva, valorizando a diversidade cultural, social, racial e territorial. Todos os eventos são abertos ao público, basta comparecer para participar.

Além de atividades durante a semana (abaixo), o maior evento está reservado para o último dia, sábado (30), a partir das 8h na Praça da Bandeira. Será ali a Caminhada da Semana do Brincar 2026, que promete levar, às 8h30, com muita alegria, a conscientização sobre a importância de brincar. Haverá distribuição limitada de camisetas da ação.