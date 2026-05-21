21 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NO NOVA TRIESTE

Jarinu fará mutirão contra dengue neste sábado

Por Redação | Prefeitura de Jarinu
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jarinu
As equipes percorrerão as ruas Enéas Silvio Picolomini, Dante Aligheri, Ápia, Marco Polo, Galileu, Marconi, Danúbio, Américo Vespucci, entre outras; veja lista completa na matéria
As equipes percorrerão as ruas Enéas Silvio Picolomini, Dante Aligheri, Ápia, Marco Polo, Galileu, Marconi, Danúbio, Américo Vespucci, entre outras; veja lista completa na matéria

Os agentes comunitários de saúde de Jarinu e as equipes da Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária irão percorrer a Nova Trieste, de casa em casa, com objetivo de conscientizar a população e eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. O mutirão será neste sábado, 23 de maio, das 8h às 13h.

As equipes percorrerão as ruas Enéas Silvio Picolomini, Dante Aligheri, Ápia, Marco Polo, Galileu, Marconi, Danúbio, Américo Vespucci, Carducci, Cristóvão Colombo, Benvenuto Celini, Sardenha, Coriolano, Mazini, Carlos Gomes, Pantilo Castaldi, das Palmeiras, Domenico Rosseti, Miguel Ângelo, Savoia e Anzi, além das avenidas Giovani Papini e Atibaia.

A mobilização é uma ação intersetorial da Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio de servidores públicos de diversas secretarias.

Combate à dengue

Todos devem fazer sua parte no combate ao mosquito Aedes aegypti. A Prefeitura de Jarinu disponibiliza um site especial (jarinu.sp.gov.br/combate-a-dengue) com todas informações sobre o combate à dengue, vacinação, sintomas e protocolos de atendimento médico.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários