Os agentes comunitários de saúde de Jarinu e as equipes da Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária irão percorrer a Nova Trieste, de casa em casa, com objetivo de conscientizar a população e eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. O mutirão será neste sábado, 23 de maio, das 8h às 13h.

As equipes percorrerão as ruas Enéas Silvio Picolomini, Dante Aligheri, Ápia, Marco Polo, Galileu, Marconi, Danúbio, Américo Vespucci, Carducci, Cristóvão Colombo, Benvenuto Celini, Sardenha, Coriolano, Mazini, Carlos Gomes, Pantilo Castaldi, das Palmeiras, Domenico Rosseti, Miguel Ângelo, Savoia e Anzi, além das avenidas Giovani Papini e Atibaia.

A mobilização é uma ação intersetorial da Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio de servidores públicos de diversas secretarias.

Combate à dengue