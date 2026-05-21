A Vigilância Epidemiológica de Várzea Paulista divulgou, na quarta-feira (20), a atualização do boletim da dengue no município. De acordo com os dados mais recentes, a cidade contabiliza 88 casos suspeitos, 57 casos confirmados — sendo 50 autóctones e 7 importados — além de 30 casos negativos encerrados. O levantamento considera notificações registradas em todas as regiões do município.

Segundo o boletim epidemiológico, a Região Norte concentra o maior número de casos autóctones, com 28 confirmações. Na sequência, aparecem a Região Oeste, com 12 casos, e a Região Centro-Leste, com 10 confirmações.

Entre as unidades com maior número de registros autóctones está a UBS Vila Real, que contabiliza 10 casos confirmados, seguida pelas UBSs Jardim América III e Jardim Paulista, com 5 casos cada. A UBS Promeca também apresenta destaque na Região Centro-Leste, somando 5 confirmações.