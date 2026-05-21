A Vigilância Epidemiológica de Várzea Paulista divulgou, na quarta-feira (20), a atualização do boletim da dengue no município. De acordo com os dados mais recentes, a cidade contabiliza 88 casos suspeitos, 57 casos confirmados — sendo 50 autóctones e 7 importados — além de 30 casos negativos encerrados. O levantamento considera notificações registradas em todas as regiões do município.
Segundo o boletim epidemiológico, a Região Norte concentra o maior número de casos autóctones, com 28 confirmações. Na sequência, aparecem a Região Oeste, com 12 casos, e a Região Centro-Leste, com 10 confirmações.
Entre as unidades com maior número de registros autóctones está a UBS Vila Real, que contabiliza 10 casos confirmados, seguida pelas UBSs Jardim América III e Jardim Paulista, com 5 casos cada. A UBS Promeca também apresenta destaque na Região Centro-Leste, somando 5 confirmações.
A prefeitura reforça que o combate à dengue depende da colaboração da população, principalmente na eliminação de recipientes que acumulam água parada, ambiente propício para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Entre as orientações estão manter caixas d’água fechadas, limpar calhas, eliminar pneus e recipientes expostos à chuva, além de trocar regularmente a água de vasos de plantas e recipientes de animais.
A Vigilância Epidemiológica segue monitorando os casos e realizando ações preventivas em todas as regiões da cidade, incluindo orientações à população e intensificação das medidas de controle do mosquito transmissor da doença.
Cuidados que fazem a diferença: como tampar bem caixas d’água, não deixar água parada em vasos, pneus ou garrafas; limpar calhas e ralos regularmente e descartar corretamente recipientes que possam acumular água.
Denúncias sobre possíveis criadouros podem ser registradas na Ouvidoria Municipal pelos canais: (11) 4595-0037 e WhatsApp (11) 94365-0037.