21 de maio de 2026
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Abrigos de ônibus são reformados e têm melhorias em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As melhorias vão acontecer nos abrigos da avenida 9 de Julho, após cerca de 11 anos sem receber manutenção; outros locais também devem entrar no cronograma
As melhorias vão acontecer nos abrigos da avenida 9 de Julho, após cerca de 11 anos sem receber manutenção; outros locais também devem entrar no cronograma

A Prefeitura de Jundiaí, com foco em mais conforto, segurança e qualidade para os usuários do transporte público, volta a atenção para os abrigos de ônibus. Os "pontos" instalados na avenida 9 de Julho passarão por uma série de melhorias após cerca de 11 anos sem receber manutenção. As intervenções serão realizadas em parceria entre a Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), garantindo a revitalização das estruturas.

Além das ações de melhoria, os locais terão sinalização durante a execução das obras, garantindo segurança para os motoristas, pedestres e usuários do transporte coletivo.

“Nosso objetivo é cuidar das pessoas em cada detalhe da mobilidade urbana, oferecendo mais segurança, conforto e dignidade para quem utiliza o transporte coletivo diariamente. São ações que impactam diretamente a qualidade de vida da população. No último final de semana, entregamos 70 novos veículos que passam a integrar a frota da cidade e, agora, avançamos também na melhoria dos abrigos de ônibus, garantindo mais conforto para os passageiros e melhores condições para quem aguarda o transporte. Esse é um trabalho contínuo e, em breve, outras regiões da cidade também receberão melhorias”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

Programação

Os serviços terão início nesta quinta-feira (21) e serão executados por etapas, com cinco abrigos atendidos por lote a cada semana. Nesta primeira fase, será realizada a retirada das coberturas dos abrigos do primeiro lote, conforme cronograma definido pelas equipes técnicas. Os trabalhos ocorrerão a partir das 21h, para minimizar impactos no trânsito e na rotina dos usuários do transporte coletivo.

Além das coberturas, as ações incluem pintura completa das estruturas, manutenção dos assentos que apresentam problemas e futura instalação de novos vidros nos abrigos.

“Estamos realizando um trabalho planejado para recuperar as estruturas e garantir mais segurança e conforto no atendimento à população que utiliza os abrigos de pontos de ônibus. O cronograma de manutenção é definido pelas equipes técnicas da SMMT e nosso planejamento prevê melhorias em diversos outros pontos da cidade”, explicou Bruno Palhari, diretor de transportes da SMMT.

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