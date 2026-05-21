A Prefeitura de Jundiaí, com foco em mais conforto, segurança e qualidade para os usuários do transporte público, volta a atenção para os abrigos de ônibus. Os "pontos" instalados na avenida 9 de Julho passarão por uma série de melhorias após cerca de 11 anos sem receber manutenção. As intervenções serão realizadas em parceria entre a Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), garantindo a revitalização das estruturas.

Além das ações de melhoria, os locais terão sinalização durante a execução das obras, garantindo segurança para os motoristas, pedestres e usuários do transporte coletivo.

“Nosso objetivo é cuidar das pessoas em cada detalhe da mobilidade urbana, oferecendo mais segurança, conforto e dignidade para quem utiliza o transporte coletivo diariamente. São ações que impactam diretamente a qualidade de vida da população. No último final de semana, entregamos 70 novos veículos que passam a integrar a frota da cidade e, agora, avançamos também na melhoria dos abrigos de ônibus, garantindo mais conforto para os passageiros e melhores condições para quem aguarda o transporte. Esse é um trabalho contínuo e, em breve, outras regiões da cidade também receberão melhorias”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.