A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba e a Mistura Divina Hamburgueria tem um convite delicioso para quem quer fazer o bem em prol do próximo. No dia 28 de maio, Dia Mundial do Hambúrguer, a Mistura Divina venderá vouchers do combo Popeye Burger + batata frita com 40% da renda revertida para a Santa Casa. Esse dinheiro será utilizado para melhorias estruturais e compra de equipamentos pela Irmandade itatibense. Mas atenção: os vouchers são limitados!
“Com essa campanha, queremos movimentar o comércio regional. Agradecemos a Mistura Divina pela parceria, que coloca Morungaba mais na história da Santa Casa. Atendemos muitos pacientes da cidade e temos muitos colaboradores, residentes lá”, destaca Kaue Demczuk, Gestor Estratégico da Santa Casa, ao citar a sede da hamburgueria.
Para comprar o voucher, é necessário ir até a Mistura Divina Hamburgueria, no dia 28. O restaurante está localizado na Praça dos Italianos, s/n, Quiosque 3 em Morungaba, das 19h às 22h. A partir da compra do voucher, pela campanha, o consumidor tem até 30 dias corridos para a retirada do combo.
"Para mim e para o Daniel (Bernardo, sócio), participar do Santo Burguer Solidário é um verdadeiro privilégio e uma alegria imensa. Nós sempre acreditamos que o propósito da Mistura Divina vai muito além da cozinha; trata-se de conectar pessoas através da boa comida. Receber esse convite da Santa Casa de Itatiba nos enche de orgulho. Apoiar uma causa tão nobre e uma instituição tão vital para a nossa região é a nossa forma de retribuir um pouco do carinho que recebemos todos os dias.”, comenta Daniela Joaquim, sócia-proprietária da Mistura Divina.”
A Mistura Divina
O restaurante, inaugurado em 2016, conta com opções de lanches, porções e sobremesas, incluindo pratos veganos. Além disso, é um local pet friendly. O Mistura Divina foi considerado uma das 125 melhores hamburguerias do Brasil em 2025.
A Santa Casa de Itatiba
Fundada em 1899, a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atua com recursos provenientes de verbas públicas e privadas. O hospital realiza atendimentos 24 horas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios, sendo referência na região em serviços hospitalares.
Serviço
1º Santo Burger Solidário
Dia: 28 de maio - Dia Mundial do Hamburger (quinta-feira)
Local: Mistura Divina Hamburgueria (Praça dos Italianos, s/nº, quiosque 3 - Morungaba/SP)
Horário: 19h às 22h
Obs: vouchers limitados