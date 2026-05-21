A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba e a Mistura Divina Hamburgueria tem um convite delicioso para quem quer fazer o bem em prol do próximo. No dia 28 de maio, Dia Mundial do Hambúrguer, a Mistura Divina venderá vouchers do combo Popeye Burger + batata frita com 40% da renda revertida para a Santa Casa. Esse dinheiro será utilizado para melhorias estruturais e compra de equipamentos pela Irmandade itatibense. Mas atenção: os vouchers são limitados!

“Com essa campanha, queremos movimentar o comércio regional. Agradecemos a Mistura Divina pela parceria, que coloca Morungaba mais na história da Santa Casa. Atendemos muitos pacientes da cidade e temos muitos colaboradores, residentes lá”, destaca Kaue Demczuk, Gestor Estratégico da Santa Casa, ao citar a sede da hamburgueria.

Para comprar o voucher, é necessário ir até a Mistura Divina Hamburgueria, no dia 28. O restaurante está localizado na Praça dos Italianos, s/n, Quiosque 3 em Morungaba, das 19h às 22h. A partir da compra do voucher, pela campanha, o consumidor tem até 30 dias corridos para a retirada do combo.