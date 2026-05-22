A diferença entre duas das regiões mais importantes do interior paulista ajuda a explicar um dos principais desafios políticos da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ): transformar força eleitoral em representação efetiva.

Nas eleições de 2022, a Região Metropolitana de Sorocaba conseguiu eleger 11 deputados com base política ligada aos municípios da região, sendo 5 deputados federais e 6 deputados estaduais. Já a Região Metropolitana de Jundiaí, mesmo reunindo mais de 726 mil eleitores aptos, contando com Itatiba, não conseguiu eleger nenhum deputado estadual ou federal com base política local.

O contraste chama atenção porque a RMJ, formada por Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Cabreúva e Jarinu, possui peso populacional, econômico e eleitoral suficiente para disputar espaço nos legislativos estadual e federal. Na prática, porém, esse potencial não se converteu em cadeiras na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ou na Câmara dos Deputados.