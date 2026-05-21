O ex-prefeito de Jundiaí e pré-candidato a deputado federal, Luiz Fernando Machado, visitou nesta terça-feira (19) a CATI, clínica especializada no atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, no Anhangabaú. Com mais de 40 anos de atuação, a instituição atende atualmente cerca de 160 pacientes com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas e nutricionistas. Durante a visita, Luiz Fernando debateu com as administradoras da clínica os desafios da inclusão de pessoas com autismo na educação, no mercado de trabalho e na vida adulta. Segundo ele, o autismo exige atendimento especializado e políticas públicas capazes de atender às diferentes demandas da população TEA. As proprietárias da CATI, Nádia Porcari e Shirley Lourençon Bernardo, destacaram a importância do suporte intensivo para estimular autonomia e independência dos pacientes nos níveis II e III de suporte.

Vistoria em novo hospital

Moradores de Várzea Paulista participaram ontem (20) de uma visitação pública ao novo Hospital e Maternidade do município. Pela primeira vez, a população pôde conhecer a estrutura interna do prédio, que já está com 100% das obras concluídas. O novo hospital é considerado uma das maiores obras da história da cidade e deve ampliar os atendimentos de saúde em toda a região, com foco em maternidade, cirurgias eletivas e assistência hospitalar. A previsão da Prefeitura é que os equipamentos sejam entregues ainda neste mês e que a unidade entre em funcionamento no mês de outubro. O projeto prevê 114 leitos, centro de diagnóstico e diversas especialidades médicas.

Jovens do futuro

Vereadores mirins de Cajamar se reuniram nesta semana (19) na 3ª Sessão Ordinária de 2026, marcada por debates sobre cidadania, participação política e conscientização social. Durante os trabalhos legislativos, os estudantes apresentaram indicações, requerimentos e moções, enquanto turmas de duas escolas municipais acompanharam as atividades no plenário como parte de uma ação educativa. O Parlamento Jovem também reforçou a campanha Maio Laranja, destacando a importância do combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Durante a sessão, os participantes ressaltaram a necessidade de acolhimento, prevenção e denúncia, reforçando a responsabilidade coletiva na proteção de crianças e adolescentes.

Segurança e transparência