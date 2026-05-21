O ex-prefeito de Jundiaí e pré-candidato a deputado federal, Luiz Fernando Machado, visitou nesta terça-feira (19) a CATI, clínica especializada no atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, no Anhangabaú. Com mais de 40 anos de atuação, a instituição atende atualmente cerca de 160 pacientes com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas e nutricionistas. Durante a visita, Luiz Fernando debateu com as administradoras da clínica os desafios da inclusão de pessoas com autismo na educação, no mercado de trabalho e na vida adulta. Segundo ele, o autismo exige atendimento especializado e políticas públicas capazes de atender às diferentes demandas da população TEA. As proprietárias da CATI, Nádia Porcari e Shirley Lourençon Bernardo, destacaram a importância do suporte intensivo para estimular autonomia e independência dos pacientes nos níveis II e III de suporte.
Vistoria em novo hospital
Moradores de Várzea Paulista participaram ontem (20) de uma visitação pública ao novo Hospital e Maternidade do município. Pela primeira vez, a população pôde conhecer a estrutura interna do prédio, que já está com 100% das obras concluídas. O novo hospital é considerado uma das maiores obras da história da cidade e deve ampliar os atendimentos de saúde em toda a região, com foco em maternidade, cirurgias eletivas e assistência hospitalar. A previsão da Prefeitura é que os equipamentos sejam entregues ainda neste mês e que a unidade entre em funcionamento no mês de outubro. O projeto prevê 114 leitos, centro de diagnóstico e diversas especialidades médicas.
Jovens do futuro
Vereadores mirins de Cajamar se reuniram nesta semana (19) na 3ª Sessão Ordinária de 2026, marcada por debates sobre cidadania, participação política e conscientização social. Durante os trabalhos legislativos, os estudantes apresentaram indicações, requerimentos e moções, enquanto turmas de duas escolas municipais acompanharam as atividades no plenário como parte de uma ação educativa. O Parlamento Jovem também reforçou a campanha Maio Laranja, destacando a importância do combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Durante a sessão, os participantes ressaltaram a necessidade de acolhimento, prevenção e denúncia, reforçando a responsabilidade coletiva na proteção de crianças e adolescentes.
Segurança e transparência
A Câmara Municipal de Várzea Paulista aprovou, em sessão nesta terça-feira (19), projetos de lei voltados às áreas de transparência pública, segurança e conscientização social. Um dos destaques foi a proposta de emenda à Lei Orgânica que amplia os mecanismos de transparência e controle das emendas individuais impositivas. O instrumento permite aos vereadores destinar parte do orçamento municipal para obras e serviços. Os parlamentares também apreciaram, em regime de urgência, o projeto que reforça as atividades de segurança e fiscalização na cidade, por meio da Diária Especial de Atividade Complementar (DEAC) para Guardas Civis Municipais e Agentes de Fiscalização de Trânsito.
Transparência pública
As câmaras municipais de Itatiba e Várzea Paulista realizam, na próxima semana, audiências públicas voltadas à transparência da gestão pública e prestação de contas à população. Em Itatiba, a audiência pública da Saúde acontece na próxima segunda-feira (25), às 9h, no Plenário Vereador Abílio Monte, no Palácio 1º de Novembro. Durante a reunião, a Secretaria Municipal de Saúde apresentará os resultados e ações desenvolvidas no município durante o primeiro quadrimestre de 2026. Já em Várzea Paulista, a Prefeitura promove, no dia 29 de maio, às 15h, a audiência pública de apresentação e avaliação das metas fiscais do município referentes ao mesmo período.
Escala 6x1
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados adiou para a próxima segunda-feira (25) a apresentação do parecer sobre a proposta que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal de trabalho. O texto seria apresentado nesta quarta-feira (20). O adiamento ocorreu em meio à pressão de setores empresariais, partidos da oposição e integrantes do Centrão, que apresentaram uma proposta de transição de até dez anos para implementação das mudanças, após 2036. Entre as propostas apresentadas estão a redução da contribuição patronal ao FGTS e a exclusão de trabalhadores de setores considerados essenciais das novas regras da jornada de trabalho.
Fora da redução
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (19) regras para destinar até R$ 5,5 bilhões à redução das tarifas de energia em 22 distribuidoras do país. O desconto médio estimado pode chegar a 4,51% nas contas de luz, beneficiando consumidores das regiões Norte e Nordeste, além do Mato Grosso e partes de Minas Gerais e Espírito Santo. São Paulo ficou fora da medida e não será contemplado pelos descontos aprovados pela agência reguladora. Segundo a Aneel, os recursos serão destinados a distribuidoras localizadas em áreas atendidas pela Sudene e Sudam, órgãos federais voltados ao desenvolvimento econômico de regiões com maiores custos de geração e distribuição de energia.