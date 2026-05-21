A sessão da Câmara Municipal de Jundiaí nesta semana (19) foi marcada por debates calorosos no que pareceu ser uma “busca por protagonismo” em período de pré-campanha eleitoral. O plenário chegou a ser interrompido algumas vezes para discutir “autoria” e “responsabilidades” por resultados de indicações envolvendo obras públicas executadas pela Prefeitura no bairro Medeiros.

Especialistas avaliam que a tensão política tende a crescer porque muitos parlamentares atuam nas mesmas regiões da cidade, disputando espaço político por meio de indicações, reivindicações e interlocução com o Executivo. Segundo o cientista social Samuel Vidilli, nesse momento, o chamado “jogo político” entra em ação entre os atores.

Com o avanço das campanhas eleitorais para as eleições de 2026, ao menos cinco vereadores já confirmaram a intenção de disputar vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ou na Câmara dos Deputados. São pré-candidatos a deputado estadual Dika Xique-Xique (Podemos), Edicarlos Vieira (União Brasil) e Leandro Basson (Podemos). Já na disputa para deputado federal, são pré-candidatos os vereadores Cristiano Lopes (PP) e Romildo Antonio (PDT).