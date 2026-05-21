A sessão da Câmara Municipal de Jundiaí nesta semana (19) foi marcada por debates calorosos no que pareceu ser uma “busca por protagonismo” em período de pré-campanha eleitoral. O plenário chegou a ser interrompido algumas vezes para discutir “autoria” e “responsabilidades” por resultados de indicações envolvendo obras públicas executadas pela Prefeitura no bairro Medeiros.
Especialistas avaliam que a tensão política tende a crescer porque muitos parlamentares atuam nas mesmas regiões da cidade, disputando espaço político por meio de indicações, reivindicações e interlocução com o Executivo. Segundo o cientista social Samuel Vidilli, nesse momento, o chamado “jogo político” entra em ação entre os atores.
Com o avanço das campanhas eleitorais para as eleições de 2026, ao menos cinco vereadores já confirmaram a intenção de disputar vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ou na Câmara dos Deputados. São pré-candidatos a deputado estadual Dika Xique-Xique (Podemos), Edicarlos Vieira (União Brasil) e Leandro Basson (Podemos). Já na disputa para deputado federal, são pré-candidatos os vereadores Cristiano Lopes (PP) e Romildo Antonio (PDT).
Sobre a “disputa por protagonismo” durante a sessão, em questão de ordem, os vereadores Dika Xique-Xique (Podemos) e Juninho Adilson (União) tentaram amenizar a tensão e evitar que a polêmica aumentasse durante o plenário. Dika afirmou que é necessário “ter coerência e respeito um com o outro”, defendendo o reconhecimento do trabalho realizado pelos parlamentares. “O que eu vou pedir é que a gente viva em harmonia”, declarou.
Já Juninho Adilson afirmou que a discussão sobre autoria das melhorias deveria ser resolvida “nos bastidores”. “O que importa é que o problema foi resolvido, que o Executivo executou. Ninguém ganha com essa discussão. Está resolvido o problema? A população foi beneficiada?”, questionou o vereador.
O presidente da Casa, Edicarlos Vieira (União), se manifestou, em nota, nas redes sociais. “Aqui não tem ego”, escreveu, referindo-se ao clima acalorado da última sessão. “Quem tenta criar polêmica ou se dizer ‘dono de bairro’ não entendeu nada sobre o que é fazer política de verdade”, completou.
O JJ questionou o presidente sobre como pretende conduzir debates mais intensos nas próximas sessões e como ele avalia essa “busca por protagonismo”, mas não teve retorno até o fechamento do jornal.
Entenda o fenômeno
O cientista social Samuel Vidilli avalia que o aumento das disputas por protagonismo político é um fenômeno natural em períodos pré-eleitorais, especialmente em regiões onde muitos candidatos viabilizam candidaturas à Alesp e à Câmara dos Deputados. Segundo ele, é natural que a antecipação da corrida eleitoral intensifique a busca por visibilidade pública.
Vidilli afirma, no entanto, que esse movimento acaba não favorecendo a região de Jundiaí, que há mais de uma década enfrenta dificuldade para eleger representantes estaduais e federais com vínculo local. “Toda eleição acaba acontecendo um fenômeno parecido na região: muitos candidatos e lideranças se colocam como pré-candidatos, mas, no fim, poucos conseguem consolidar competitividade real”, analisa.
O cientista social justifica que a fragmentação das candidaturas provoca dispersão dos votos regionais. “As pessoas acabam votando em figuras que já possuem evidência estadual. Essa disputa interna não favorece a cidade porque ocorre uma diluição dos votos”, afirma.