A Sala Glória Rocha, no Centro de Artes Prefeito Pedro Fávaro, recebe no sábado (23) o espetáculo ‘Meu Nome: Mamãe’. A obra propõe ao público de Jundiaí uma experiência sensorial que mergulha nas instabilidades da memória e marca a chegada da montagem da mundana companhia à cidade após passar por municípios como Ribeirão Preto, Piracicaba, Barretos, Guarulhos e Campinas.



O espetáculo nasce de uma vivência íntima: quase duas décadas de convivência do ator cearense Aury Porto com sua mãe diagnosticada com Alzheimer. Em cena, o artista busca recriar os efeitos da doença — fragmentação, deslocamento e perda de referências — em uma dramaturgia que se constrói a partir da ausência de certezas. Sob direção de Janaína Leite, referência no chamado teatro do real e na autoficção, o espetáculo transforma o relato pessoal em investigação estética sobre identidade, memória e apagamento.



No palco, Aury Porto alterna entre as figuras de filho e mãe em um jogo de máscaras que dissolve fronteiras entre os papéis. “A memória, quando começa a falhar, não afeta só o que a gente lembra, mas também a forma como a gente se reconhece”, afirma o ator. “O espetáculo tenta se aproximar desse estado, onde tudo está em constante transformação.”



Em “Meu Nome: Mamãe”, Aury Porto que tem mais de 38 anos, assina o texto e divide a construção dramatúrgica com Claudia Barral, criando uma atmosfera atravessada por referências afetivas, como ecos do Cariri cearense presentes na trilha sonora de DiPa e na cenografia de Flora Belotti.



A circulação pelo interior paulista é viabilizada pelo Programa de Ação Cultural (ProAC). Em Jundiaí, a programação inclui uma sessão acessível com tradução em Libras, às 15h, e uma apresentação às 19h seguida de bate-papo entre artistas e público, ampliando o teatro como espaço de escuta e reflexão sobre doenças da memória.

Serviço

Espetáculo: “Meu Nome: Mamãe”

Data: 23/05

Local: Sala Glória Rocha - Centro de Artes Prefeito Pedro Fávaro

Horário: 15h – Sessão com tradução em Libras

19h – Apresentação seguida de conversa com a equipe

Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 1093 – Centro – Jundiaí/ SP

Classificação indicativa: 12 anos

Entrada gratuita!