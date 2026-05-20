Jundiaí está entre os 27 melhores projetos do Brasil no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE 2026), anunciado nesta segunda-feira (18), com o programa Escola da Gente. O projeto foi destaque na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, com a iniciativa “Gente que Faz: construindo ciclos que transformam o futuro”. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, o projeto reúne ações de sustentabilidade, economia circular e educação empreendedora nas escolas municipais. Segundo a Prefeitura, a proposta incentiva práticas ambientais, reaproveitamento de materiais e formação cidadã entre os estudantes.
Recurso para o HU-Jundiaí
No mesmo evento, o governador Tarcísio de Freitas, em discurso durante o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE 2026), afirmou que o Estado deve ampliar os recursos destinados à saúde pública regional, incluindo repasses da tabela SUS para hospitais municipais de Jundiaí e Campinas. Segundo ele, a medida busca reforçar o custeio hospitalar e ampliar a capacidade de atendimento das unidades que recebem pacientes de diferentes municípios. Jundiaí foi contemplada na ampliação da Tabela SUS Paulista para o Hospital Universitário (HU).
Briga de egos
O clima político esquentou no início da sessão desta terça-feira (19). Durante a tribuna, o vereador Rodrigo Albino (PL) criticou uma obra do governo, sobre vagas de estacionamento em frente a uma escola no bairro Medeiros, em uma área verde. Segundo ele, a obra só saiu após o pedido do presidente da Câmara, Edicarlos Vieira (União), em detrimento a um pedido anterior seu. Edicarlos afirmou que a cidade não precisa de uma briga de ego entre vereadores, mas soluções de fato. “Aqui não tem ego. Meu trabalho é coletivo, estou atuando e vou continuar atuando no Medeiros. O trabalho sempre será coletivo, estarei lá também. Ali não tem nada mal feito”, declarou o presidente da Câmara.
Tabata Amaral em Jundiaí
A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) estará em Jundiaí no próximo sábado, dia 23, a partir das 15h, na sede do PSB Jundiaí, na rua Bom Jesus de Pirapora, 1626. A deputada vem conversar com os filiados partidários e discutir o rumo das eleições 2026.
Cajamar no foco da Alesp
Nesta semana (18), a Câmara Municipal de Cajamar recebeu representantes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para uma audiência pública marcada por cobranças relacionadas à mobilidade urbana, habitação e saúde pública. Durante o encontro, moradores e vereadores defenderam investimentos em obras viárias, ampliação de programas habitacionais e reforço no sistema de saúde do município. Entre as principais demandas apresentadas esteve a duplicação da Rodovia Edgard Máximo Zambotto, apontada como uma das principais causas de congestionamentos na região de Jordanésia e em outros pontos da cidade.
Política de segurança alimentar
A Prefeitura de Cajamar também oficializou nesta segunda-feira (18) um investimento anual de R$ 360 mil para custear a merenda escolar da Apae do município. O termo assinado pela administração municipal garante repasses mensais de R$ 30 mil para assegurar a alimentação diária dos alunos atendidos pela instituição. Segundo a Prefeitura, a medida atende a uma demanda antiga da entidade e das famílias, que dependiam de campanhas e doações para manter o serviço. A administração afirma que o investimento busca fortalecer a segurança alimentar, ampliar o suporte à inclusão e garantir continuidade ao atendimento oferecido pela Apae de Cajamar.