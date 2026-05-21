A Auten Incorporadora anunciou o início de obra do empreendimento Auten Jundiaí. O condomínio vertical reúne sofisticação e exclusividade em uma localização nobre e valorizada na cidade, se tornando um grande sucesso, com mais de 40% das unidades vendidas em menos de cinco meses.
O Auten Jundiaí terá apenas 74 unidades, distribuídas em duas torres modernas e elegantes, com plantas de 128 m² a 188 m², e penthouses (luxuosas residências suspensas de 264 m² no último andar do edifício) com opção de até 4 suítes. Um projeto único, desenvolvido para proporcionar o máximo em qualidade de vida, sofisticação e bem-estar, com a assinatura dos renomados arquitetos Fernando Rivaben e Nivaldo J. Callegari.
A estrutura de lazer também é um grande destaque. O empreendimento contará com piscina adulto aquecida com raia de 25 m, piscina infantil, quadra recreativa, área fitness indoor e outdoor, além de área wellness com sala de massagem e yoga. Para as celebrações mais exclusivas, o projeto contempla um family club, espaço privativo com churrasqueira e piscina. O condomínio contará ainda com salão de festas, espaço gourmet, fireplace, playground, brinquedoteca, pet care e pet place, bike care, espaço delivery, espaço para minimercado, praças de convívio, redário, living externo e lobby. As áreas são entregues equipadas e decoradas, com projeto de Luiza e Thaisa Bohrer.
O paisagismo leva assinatura de Alexandre Furcolin, combinando funcionalidade, conforto e integração com a natureza.
A estrutura convencional do Auten Jundiaí permite a personalização das plantas, permitindo que a opção padrão seja modificada para uma planta com sala ampliada e varanda integrada ou até mesmo a modificação dos quartos para uma suíte master ampliada, na configuração banheiro senhor e senhora.
Além de toda estrutura de conforto e bem-estar, Auten Jundiaí se destaca pela beleza e imponência elegante de sua arquitetura externa. Um edifício, um marco que eleva o olhar e define um ícone que transcende para se tornar referência.
Sobre a Auten
A Auten Incorporadora traz toda expertise da holding Cataguá Soluções Imobiliárias, que possui quase 40 anos de sólida atuação no mercado imobiliário, com presença em mais de 50 municípios do interior paulista. Em Jundiaí, está presente também com o empreendimento Terrace Serra do Japi, sucesso de vendas e já em fase de obras.
Visite o decorado na central de vendas da Auten, na avenida Dr. Adilson Rodrigues, 2542, Jardim Samambaia. Mais informações pelo site auten.com.br.