A Auten Incorporadora anunciou o início de obra do empreendimento Auten Jundiaí. O condomínio vertical reúne sofisticação e exclusividade em uma localização nobre e valorizada na cidade, se tornando um grande sucesso, com mais de 40% das unidades vendidas em menos de cinco meses.

O Auten Jundiaí terá apenas 74 unidades, distribuídas em duas torres modernas e elegantes, com plantas de 128 m² a 188 m², e penthouses (luxuosas residências suspensas de 264 m² no último andar do edifício) com opção de até 4 suítes. Um projeto único, desenvolvido para proporcionar o máximo em qualidade de vida, sofisticação e bem-estar, com a assinatura dos renomados arquitetos Fernando Rivaben e Nivaldo J. Callegari.

A estrutura de lazer também é um grande destaque. O empreendimento contará com piscina adulto aquecida com raia de 25 m, piscina infantil, quadra recreativa, área fitness indoor e outdoor, além de área wellness com sala de massagem e yoga. Para as celebrações mais exclusivas, o projeto contempla um family club, espaço privativo com churrasqueira e piscina. O condomínio contará ainda com salão de festas, espaço gourmet, fireplace, playground, brinquedoteca, pet care e pet place, bike care, espaço delivery, espaço para minimercado, praças de convívio, redário, living externo e lobby. As áreas são entregues equipadas e decoradas, com projeto de Luiza e Thaisa Bohrer.