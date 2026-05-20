Um homem foi detido por policiais militares por porte de drogas, na avenida João Antônio Mecatti, no Jardim Planalto, em Jundiaí, após ser flagrado com um 'kit maconha'.

Os PMs realizavam patrulhamento pela região quando perceberam um veículo parado. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista arrancou bruscamente, atitude que despertou suspeita e motivou a abordagem.

Durante a vistoria no carro, os policiais localizaram uma pequena porção de maconha, além de um estojo contendo seda, dichavador e outros acessórios usados para preparo da droga para consumo.