20 de maio de 2026
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Homem é detido com 'kit maconha' em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais localizaram uma porção de maconha
Os policiais localizaram uma porção de maconha

Um homem foi detido por policiais militares por porte de drogas, na avenida João Antônio Mecatti, no Jardim Planalto, em Jundiaí, após ser flagrado com um 'kit maconha'.

Os PMs realizavam patrulhamento pela região quando perceberam um veículo parado. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista arrancou bruscamente, atitude que despertou suspeita e motivou a abordagem.

Durante a vistoria no carro, os policiais localizaram uma pequena porção de maconha, além de um estojo contendo seda, dichavador e outros acessórios usados para preparo da droga para consumo.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada como porte de entorpecentes.

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