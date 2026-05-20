As linhas da CPTM e do Metrô de São Paulo terão operação 24 horas neste fim de semana, nos dias 23 e 24 de maio, para atender os passageiros que quiserem aproveitar a Virada Cultural.

Na CPTM, de sábado para domingo, os trens vão operar de forma ininterrupta durante toda a madrugada. Entre 0h e 4h, as estações da companhia estarão abertas somente para desembarque e transferência de passageiros. O Serviço Expresso Aeroporto não funcionará nesse período.

Além disso, durante todo o evento, a CPTM colocará trens de prontidão em locais estratégicos para serem utilizados em caso de um eventual aumento de demanda.