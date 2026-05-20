20 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRANSPORTE

Trens e Metrô funcionarão 24h durante a Virada Cultural 2026

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Governo de SP
Durante todo o evento, haverá trens de prontidão em locais estratégicos ao longo da malha ferroviária
Durante todo o evento, haverá trens de prontidão em locais estratégicos ao longo da malha ferroviária

As linhas da CPTM e do Metrô de São Paulo terão operação 24 horas neste fim de semana, nos dias 23 e 24 de maio, para atender os passageiros que quiserem aproveitar a Virada Cultural.

Na CPTM, de sábado para domingo, os trens vão operar de forma ininterrupta durante toda a madrugada. Entre 0h e 4h, as estações da companhia estarão abertas somente para desembarque e transferência de passageiros. O Serviço Expresso Aeroporto não funcionará nesse período.

Além disso, durante todo o evento, a CPTM colocará trens de prontidão em locais estratégicos para serem utilizados em caso de um eventual aumento de demanda.

Os colaboradores da CPTM estarão à disposição para auxiliar os passageiros em seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação serão informadas aos passageiros por avisos sonoros nos trens e estações, painéis eletrônicos e sinalização nas estações e plataformas.

É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Programação Metrô

Já no Metrô, todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata estarão abertas para embarque e desembarque dos passageiros. Haverá trens extras de prontidão, que poderão ser utilizados caso seja necessário em qualquer uma das linhas.

O quadro de funcionários da segurança e estação também terá reforço, especialmente nas estações da região central, como Sé, São Bento, Anhangabaú e República, nas quais há previsão de maior movimentação de público.

Por questões de segurança, também serão adotadas nessas estações estratégias de fluxo para uma circulação mais organizada e segura ao longo do evento.

Para orientar os passageiros, haverá comunicação visual reforçada e mensagens sonoras. Devido a proximidade aos locais onde ocorrerão as apresentações, alguns acessos destas estações permanecerão fechados.

Como conseguir bilhetes para trem e Metrô

Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana.

Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários