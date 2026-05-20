As linhas da CPTM e do Metrô de São Paulo terão operação 24 horas neste fim de semana, nos dias 23 e 24 de maio, para atender os passageiros que quiserem aproveitar a Virada Cultural.
Na CPTM, de sábado para domingo, os trens vão operar de forma ininterrupta durante toda a madrugada. Entre 0h e 4h, as estações da companhia estarão abertas somente para desembarque e transferência de passageiros. O Serviço Expresso Aeroporto não funcionará nesse período.
Além disso, durante todo o evento, a CPTM colocará trens de prontidão em locais estratégicos para serem utilizados em caso de um eventual aumento de demanda.
Os colaboradores da CPTM estarão à disposição para auxiliar os passageiros em seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação serão informadas aos passageiros por avisos sonoros nos trens e estações, painéis eletrônicos e sinalização nas estações e plataformas.
É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.
Programação Metrô
Já no Metrô, todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata estarão abertas para embarque e desembarque dos passageiros. Haverá trens extras de prontidão, que poderão ser utilizados caso seja necessário em qualquer uma das linhas.
O quadro de funcionários da segurança e estação também terá reforço, especialmente nas estações da região central, como Sé, São Bento, Anhangabaú e República, nas quais há previsão de maior movimentação de público.
Por questões de segurança, também serão adotadas nessas estações estratégias de fluxo para uma circulação mais organizada e segura ao longo do evento.
Para orientar os passageiros, haverá comunicação visual reforçada e mensagens sonoras. Devido a proximidade aos locais onde ocorrerão as apresentações, alguns acessos destas estações permanecerão fechados.
Como conseguir bilhetes para trem e Metrô
Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana.
Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br.