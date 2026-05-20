A frota de caminhões que integra a iniciativa do Bom Prato Móvel tem como finalidade alcançar a população em situação de insegurança alimentar em diversas regiões do estado de São Paulo. Para isso, a cada quatro meses, as unidades móveis alteram os locais de atendimento. Desde segunda-feira (18), algumas dessas unidades passaram a atender em novos endereços.
Na região, o caminhão do Bom Prato Móvel de Várzea Paulista atende na rua Minas Gerais, 75 – Vila Popular. As refeições são enviadas do Bom Prato Jundiaí para a cidade vizinha.
O Bom Prato Móvel serve em média 300 refeições por dia e faz parte do programa do Governo de São Paulo, que oferece, a preço simbólico, refeições de qualidade a pessoas em situação de vulnerabilidade social.
O atendimento é realizado por meio de caminhões do tipo Veículo Urbano de Carga (VUC), totalmente equipados para manter a qualidade dos alimentos desde a preparação na unidade fixa até a entrega no ponto de atendimento.
Avanço na segurança alimentar
Atualmente, há 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 46 caminhões que atendem em 51 pontos de atendimento do Bom Prato Móvel, totalizando 126 localidades em 42 municípios.
A alimentação oferecida no Bom Prato é subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo, aumentando a oferta de comida acessível e nutritiva à comunidade. As refeições são balanceadas e oferecem, além do arroz e do feijão, uma guarnição, uma proteína e uma fruta, ao preço simbólico de R$ 1.
Em alguns pontos de atendimento também são servidos o jantar (ao mesmo preço do almoço), e o café da manhã, adquirido por R$ 0,50. Os pontos de atendimento podem ser consultados na página do programa, no link https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/sec_desenvolv_social/programas%20estaduais/bom%20prato.