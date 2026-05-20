A frota de caminhões que integra a iniciativa do Bom Prato Móvel tem como finalidade alcançar a população em situação de insegurança alimentar em diversas regiões do estado de São Paulo. Para isso, a cada quatro meses, as unidades móveis alteram os locais de atendimento. Desde segunda-feira (18), algumas dessas unidades passaram a atender em novos endereços.

Na região, o caminhão do Bom Prato Móvel de Várzea Paulista atende na rua Minas Gerais, 75 – Vila Popular. As refeições são enviadas do Bom Prato Jundiaí para a cidade vizinha.

O Bom Prato Móvel serve em média 300 refeições por dia e faz parte do programa do Governo de São Paulo, que oferece, a preço simbólico, refeições de qualidade a pessoas em situação de vulnerabilidade social.