Vereadores aprovaram, nesta terça-feira (19), dois projetos de lei sobre o reajuste geral anual dos servidores da Prefeitura e do Legislativo municipal. As propostas de reajuste foram de 4,5% para servidores da prefeitura, e também autorizaram um aumento de R$ 155 no auxílio-alimentação. O dissídio foi o mesmo para servidores da Câmara, porém com aumento de R$ 204,78 no benefício.

Antes da votação do reajuste dos servidores do Executivo, na tribuna, o vereador Henrique Parra (Psol) comparou Jundiaí com outras cidades da região e afirmou que, “nos últimos dez anos, os servidores acumularam apenas 0,5% de valorização real”, argumentando que o índice aplicado não acompanha a inflação acumulada do período.

Em defesa do projeto, o vereador Juninho Adilson (União) atribuiu a perda do poder de compra ao cenário econômico nacional e criticou o governo federal. “A moeda perdeu poder de compra e isso reflete em uma administração que não tem responsabilidade”, declarou. O parlamentar também destacou medidas além do reajuste salarial, como melhorias nas condições de trabalho e benefícios concedidos aos servidores. “Dentro das nossas responsabilidades, sim, os servidores são recompensados”, afirmou.