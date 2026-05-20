Vereadores aprovaram, nesta terça-feira (19), dois projetos de lei sobre o reajuste geral anual dos servidores da Prefeitura e do Legislativo municipal. As propostas de reajuste foram de 4,5% para servidores da prefeitura, e também autorizaram um aumento de R$ 155 no auxílio-alimentação. O dissídio foi o mesmo para servidores da Câmara, porém com aumento de R$ 204,78 no benefício.
Antes da votação do reajuste dos servidores do Executivo, na tribuna, o vereador Henrique Parra (Psol) comparou Jundiaí com outras cidades da região e afirmou que, “nos últimos dez anos, os servidores acumularam apenas 0,5% de valorização real”, argumentando que o índice aplicado não acompanha a inflação acumulada do período.
Em defesa do projeto, o vereador Juninho Adilson (União) atribuiu a perda do poder de compra ao cenário econômico nacional e criticou o governo federal. “A moeda perdeu poder de compra e isso reflete em uma administração que não tem responsabilidade”, declarou. O parlamentar também destacou medidas além do reajuste salarial, como melhorias nas condições de trabalho e benefícios concedidos aos servidores. “Dentro das nossas responsabilidades, sim, os servidores são recompensados”, afirmou.
Na votação dos reajustes aos funcionários da Câmara, não houve objeções. Somente Henrique Parra votou contra e Mariana Janeiro não esteve presente à sessão.
Salário dos servidores na Câmara
O projeto de lei nº 15.292/2026, de autoria da Mesa Diretora e aprovado pela Câmara Municipal, prevê reajuste de 4,5% nos vencimentos e benefícios previdenciários pagos aos servidores do Legislativo. Em relação ao auxílio-alimentação, o valor passará de R$ 1.512,39 para R$ 1.717,17. A proposta também prevê parcela adicional em novembro e efeitos retroativos a maio deste ano.
Nas justificativas encaminhadas ao Legislativo, os autores afirmam que os reajustes acompanham os índices aplicados na revisão geral anual do funcionalismo público e seguem os parâmetros previstos na legislação. O texto segue agora para sanção do prefeito.
Apenas o vereador Henrique Parra (Psol) votou contra a proposta. A vereadora Mariana Janeiro (PT) não participou da sessão por estar em missão internacional, mas se manifestou nas redes sociais com críticas à campanha salarial que definiu o dissídio da categoria. Não votaram, Cristiano Lopes (PP) e Dika Xique Xique (PODE).
Na prefeitura
A Câmara também aprovou reajuste de 4,5% aos servidores do Executivo. O projeto de lei nº 15.291/2026 também altera o valor do auxílio-alimentação, que passará de R$ 1.145 para R$ 1.300, representando aumento de 13,5% aos trabalhadores municipais. O texto prevê pagamento adicional anual em novembro e efeitos retroativos a partir de 1º de maio de 2026.
Segundo o projeto, a estimativa de impacto financeiro para o município neste ano ultrapassa R$ 81 milhões. A Prefeitura afirma que as despesas adicionais serão absorvidas pelas reservas orçamentárias existentes.
Os vereadores também aprovaram a proposta de emenda à Lei Orgânica, de autoria do presidente da Câmara, Edicarlos Vieira (União), que dispõe sobre os direitos da juventude e institui políticas públicas para o desenvolvimento integral dos jovens em Jundiaí. O parlamentar também teve aprovada a moção de apelo ao Governo do Estado para implantação de uma terceira faixa na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, no trecho de Jundiaí, com foco na melhoria da segurança viária e da fluidez no trânsito regional.
Além disso, foi aprovada a lei que declara o bolo de Santo Antônio, da Paróquia Santo Antônio localizada no Bairro do Anhangabaú, como Patrimônio Cultural Imaterial de Jundiaí. Segundo o autor, Cristiano Lopes. “é um reconhecimento de toda a comunidade, que traz para nós a importância da história do trabalho feito pelos voluntários da paróquia”
Foi adiada a apreciação, com 12 votos favoráveis, do projeto de lei nº 14.877/2025, de coautoria da vereadora Quézia De Lucca (PL) e do vereador Zé Dias (REP), que permite a alteração, por decreto, a data de feriados municipais quando coincidirem com dias intermediários da semana, como terças ou quartas-feiras.
O vereador Henrique Parra Parra (Psol), representando a Vereadora Mariana Janeiro (PT), também pediu o adiamento do projeto de lei nº 15.283/2026 que Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o “Dia Municipal das Mulheres e das Meninas na Ciência” (11 de fevereiro) e estabelece diretrizes para a promoção do protagonismo feminino na ciência.