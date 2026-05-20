O atleta Carlos Eduardo Pelosi, do Time Jundiaí, conquistou duas medalhas de ouro no 40º Campeonato de Atletismo Master do Rio Grande do Sul, disputado nos dias 16 e 17 de maio, em Porto Alegre. O evento reuniu cerca de 200 competidores de diferentes cidades e equipes do país.

Representando Jundiaí na categoria de 55 a 59 anos, Pelosi venceu as provas dos 100 e 200 metros rasos. Nos 100 metros, o atleta registrou o tempo de 12s22, resultado que o coloca provisoriamente na liderança do ranking brasileiro da temporada em sua categoria.

Já nos 200 metros, Carlos completou a prova em 25s70, alcançando a melhor marca pessoal da carreira na distância. O desempenho reforçou a boa fase vivida pelo atleta nas competições master ao longo da temporada.