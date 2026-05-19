A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou nesta terça-feira (19) o Projeto de Lei 418/26 que amplia de 5 para 20 dias o prazo da licença-paternidade de servidores públicos estaduais. O projeto segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas. A medida amplia também as regras de licença por adoção e garante 20 dias de afastamento ao outro cônjuge ou companheiro adotante.

De acordo com o Governo de SP, o projeto atualiza a política de apoio à primeira infância e às famílias no serviço público paulista, além de reforçar o apoio a pais e mães nos primeiros dias de vida da criança e garantir tratamento mais equilibrado e igualitário nos casos de adoção.

“É um avanço na direção certa ao atualizar regras que impactam diretamente a vida de pais e mães com mais acolhimento, equilíbrio e proteção familiar desde os primeiros dias de vida dos filhos”, disse o governador.

Maior benefício