Jundiaí foi contemplada na ampliação da Tabela SUS Paulista para hospitais municipais, anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo. O Hospital Universitário (HU) está entre as unidades beneficiadas pela medida, que prevê ampliação do repasse estadual para procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A conquista ocorre em meio às articulações realizadas pelo prefeito Gustavo Martinelli para o fortalecimento da assistência regional em saúde, especialmente na ampliação dos atendimentos de média e alta complexidade. Ao longo do último ano, Jundiaí participou de agendas institucionais com representantes estaduais e municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), levando demandas conjuntas da área da saúde e defendendo maior aporte de recursos para hospitais que atendem pacientes de toda a região.
“Jundiaí tem atuado de forma permanente no diálogo com o Governo do Estado, apresentando demandas, defendendo investimentos e buscando soluções que ampliem a capacidade de atendimento da nossa rede. Esse reforço é fundamental para ampliar o atendimento e dar mais sustentabilidade aos serviços públicos de saúde, garantindo mais assistência à nossa população”, destaca Martinelli, que também é presidente da RMJ e liderou articulações conjuntas com municípios vizinhos para defender investimentos na rede regional.
Na Região, também foram contemplados o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Itupeva, e o Hospital Municipal Dr. Alípio da Silva Oliveira Junior, em Várzea Paulista.
Mais recursos
A Administração Municipal também vem intensificando o diálogo com o Governo do Estado para ampliar a oferta de cirurgias eletivas e fortalecer a estrutura hospitalar regional. Em agendas com representantes estaduais, a Prefeitura de Jundiaí apresentou demandas relacionadas à ampliação de procedimentos, leitos e serviços do Hospital Regional, especialmente nas áreas de média e alta complexidade, diante da crescente demanda registrada na região.
O secretário de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, reforça que medidas como essas são fundamentais para fortalecer a rede pública regional e melhorar a experiência do usuário do SUS. “Jundiaí exerce um papel regional importante na assistência em saúde e enfrenta diariamente uma demanda crescente por atendimentos de média e alta complexidade. Nosso trabalho sempre será pautado pelo diálogo constante com outras autoridades em busca de soluções que tragam mais eficiência, agilidade e qualidade para a assistência prestada à população”, afirma.