Jundiaí foi contemplada na ampliação da Tabela SUS Paulista para hospitais municipais, anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo. O Hospital Universitário (HU) está entre as unidades beneficiadas pela medida, que prevê ampliação do repasse estadual para procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A conquista ocorre em meio às articulações realizadas pelo prefeito Gustavo Martinelli para o fortalecimento da assistência regional em saúde, especialmente na ampliação dos atendimentos de média e alta complexidade. Ao longo do último ano, Jundiaí participou de agendas institucionais com representantes estaduais e municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), levando demandas conjuntas da área da saúde e defendendo maior aporte de recursos para hospitais que atendem pacientes de toda a região.

“Jundiaí tem atuado de forma permanente no diálogo com o Governo do Estado, apresentando demandas, defendendo investimentos e buscando soluções que ampliem a capacidade de atendimento da nossa rede. Esse reforço é fundamental para ampliar o atendimento e dar mais sustentabilidade aos serviços públicos de saúde, garantindo mais assistência à nossa população”, destaca Martinelli, que também é presidente da RMJ e liderou articulações conjuntas com municípios vizinhos para defender investimentos na rede regional.