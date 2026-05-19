A exposição ‘Traços do Ser: Fragmentos e Contornos’, do artista Gabriel Francesco teve sua visitação prorrogada até o dia 8 de junho. A mostra, em cartaz na Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes, reúne obras produzidas a partir da colagem analógica, técnica que utiliza recortes de revistas, livros e jornais reorganizados para criar novas composições visuais.

Os trabalhos contam com mais de 1.600 recortes transformados em imagens que exploram formas, sentimentos e identidades. Com mais de 600 visitas registradas até o momento, a exposição propõe reflexões sobre diferentes fases da vida.

Além das colagens, a mostra também apresenta obras 3D e interativas, aproximando o público das criações. “Utilizo diferentes tipos de suporte, além do papel, tendo forte relação com a escultura, para aproximar o público das criações”, destaca Gabriel Francesco.