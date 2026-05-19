A exposição ‘Traços do Ser: Fragmentos e Contornos’, do artista Gabriel Francesco teve sua visitação prorrogada até o dia 8 de junho. A mostra, em cartaz na Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes, reúne obras produzidas a partir da colagem analógica, técnica que utiliza recortes de revistas, livros e jornais reorganizados para criar novas composições visuais.
Os trabalhos contam com mais de 1.600 recortes transformados em imagens que exploram formas, sentimentos e identidades. Com mais de 600 visitas registradas até o momento, a exposição propõe reflexões sobre diferentes fases da vida.
Além das colagens, a mostra também apresenta obras 3D e interativas, aproximando o público das criações. “Utilizo diferentes tipos de suporte, além do papel, tendo forte relação com a escultura, para aproximar o público das criações”, destaca Gabriel Francesco.
A exposição foi contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), programa de incentivo à cultura, e conta com QR Codes com audiodescrição, reforçando o compromisso com a acessibilidade e ampliando as formas de fruição das obras.
Serviço
Exposição “Traços do Ser: Fragmentos e Contornos”
Local: Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes – Rua Barão de Jundiaí, 109 – Centro
Data: até 08 de junho
Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h
Entrada gratuita!