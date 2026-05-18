19 de maio de 2026
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POLÍCIA MILITAR

'Olheiro' falha e suspeito de tráfico é preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial
O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (17), em uma “biqueira” localizada na região conhecida como “torneira”, área dominada pelo tráfico de drogas, no Jardim São Camilo, em Jundiaí. A prisão ocorreu após uma falha do “olheiro” do ponto de venda, que não avisou os comparsas sobre a aproximação da viatura.

Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão realizavam patrulhamento pela rua Benedito Basílio de Souza Filho quando flagraram alguns suspeitos atuando no ponto de tráfico.

Ao perceberem a chegada da polícia, os criminosos correram pelas vielas. Um deles, no entanto, acabou alcançado e detido pelos policiais.

Com o suspeito foram apreendidos uma sacola contendo diversas porções de drogas, dinheiro e um rádio comunicador, equipamento utilizado para monitorar a movimentação policial.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada por tráfico de drogas.

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