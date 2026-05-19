Termina na próxima segunda-feira (25) o prazo para inscrição no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2026. Os interessados têm até as 15h para realizar inscrição, exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 50 e a prova será aplicada no dia 21 de junho, às 13h30.

O Centro Paula Souza, autarquia que administra as Etecs, oferece cerca de 33 mil vagas para cursos técnicos e especializações técnicas em todo o Estado de São Paulo, nas modalidades de estudo presencial, semipresencial ou on-line, de acordo com as opções disponíveis.

Inscrição

Para se inscrever no Vestibulinho das Etecs é preciso acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br, até as 15 horas do dia 25 de maio, preencher a ficha de inscrição disponível no menu ‘Área do candidato’ e responder ao questionário socioeconômico.