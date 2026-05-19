Termina na próxima segunda-feira (25) o prazo para inscrição no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2026. Os interessados têm até as 15h para realizar inscrição, exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 50 e a prova será aplicada no dia 21 de junho, às 13h30.
O Centro Paula Souza, autarquia que administra as Etecs, oferece cerca de 33 mil vagas para cursos técnicos e especializações técnicas em todo o Estado de São Paulo, nas modalidades de estudo presencial, semipresencial ou on-line, de acordo com as opções disponíveis.
Inscrição
Para se inscrever no Vestibulinho das Etecs é preciso acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br, até as 15 horas do dia 25 de maio, preencher a ficha de inscrição disponível no menu ‘Área do candidato’ e responder ao questionário socioeconômico.
É necessário realizar o pagamento da taxa de R$ 50 para se ter a confirmação da inscrição efetivada. Na Portaria do processo seletivo e no Manual do Candidato estão disponíveis o detalhamento da documentação necessária e as orientações para inscrição.
Caso o candidato necessite, as Etecs disponibilizam computadores e acesso à internet para que a inscrição seja realizada. Para isso, é preciso entrar em contato com a unidade para obter informações sobre datas e horários disponíveis.
Ensino médio
Este processo seletivo oferece 31.717 vagas para o Ensino Técnico nas modalidades presencial, semipresencial e online – modalidade de Ensino a Distância (EaD).
Para concorrer a uma das vagas para os cursos técnicos nas três modalidades, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio ou equivalente, apresentando no ato da matrícula o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado.
Especialização Técnica
Para Especialização Técnica, as Etecs ofertam 1200 vagas, sendo 660 para o formato presencial, e outras 540 vagas para aulas na modalidade online. Para concorrer a uma vaga, além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site do processo seletivo.