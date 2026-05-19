Um homem quase acabou preso por receptação na manhã desta terça-feira (19), após ser abordado por policiais militares do 11º Batalhão conduzindo uma motocicleta com registro de furto, na rua Coronel Boaventura Mendes Pereira, na região central de Jundiaí.

Durante a abordagem, os policiais constataram que a moto ainda constava nos sistemas policiais como produto de furto. O condutor foi levado à delegacia juntamente com o veículo para esclarecimentos.

No entanto, a situação foi esclarecida posteriormente: a motocicleta, pertencente a uma moradora de Tatuí, já havia sido recuperada após o furto, mas a proprietária não registrou o Boletim de Ocorrência informando a localização do veículo. Por conta disso, a restrição permaneceu ativa no sistema.