Manu Chao, Thiaguinho, Titãs, Joelma, Péricles, Michel Teló e Alexandre Pires são alguns dos nomes já confirmados para a Virada Cultural 2026 nos dias 23 e 24 de maio, em São Paulo. As 24 horas ininterruptas de programação gratuita reunirá 1,2 mil atrações espalhadas por 22 grandes palcos e dezenas de equipamentos culturais com expectativa de movimentar 4,8 milhões de pessoas.
O Vale do Anhangabaú segue como principal polo da festa e reunirá alguns dos artistas mais populares desta edição, como Luísa Sonza, Seu Jorge, Alexandre Pires, Marina Sena e Péricles. No palco da Avenida São João será dedicado ao brega e à música popular romântica, com nomes como Sidney Magal, Odair José, Gaby Amarantos, Johnny Hooker e Joelma.
Entre as novidades está a gratuidade das atividades no Masp e abertura do Theatro Municipal e da Biblioteca Mário de Andrade.
Já o Theatro Municipal, que volta a participar da Virada, artistas consagrados devem apresentar álbuns marcantes de suas carreiras na íntegra – caso de Evinha, com o disco "Cartão Postal" (1971), Claudya, com o álbum "Deixa eu Dizer" (1973) e Di Melo com seu álbum homônimo de estreia (1975).
Ao término das apresentações no sábado, às 23h, haverá ônibus e metrô para transportar o público desses palcos até o Centro, onde a programação continua durante a madrugada. Leia a programação completa no site https://prefeitura.sp.gov.br/web/cultura/w/programa%C3%A7%C3%A3o-completa-da-virada-cultural.
A Virada terá estrutura similar à do ano passado, mas, segundo a prefeitura, houve um incremento de 33% no número de banheiros químicos. Em relação ao transporte, o metrô terá funcionamento 24 horas e 50 linhas noturnas de ônibus terão as frotas reforçadas.
Veja algumas das atrações
Centro – Palco Anhangabaú
- 23 de maio
17h - João Carlos Martins
18h - Mocidade Alegre
19h30 - Péricles
22h - Luisa Sonza
- 24 de maio
00h30 - Manu Chao
3h - Orchestre Polyritmo de Cotonou
5h30 - Western Standard Time
9h - Funmilayo Afrobeat Orquestra
14h - Marina Sena
16h30 - Seu Jorge
18h30 - Alexandre Pires