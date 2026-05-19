A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu uma quadrilha especializada em furtos de motocicletas na região central de Jundiaí. Ao todo, cinco suspeitos foram detidos em flagrante, entre eles um adolescente.

De acordo com a corporação, a ação começou após o setor de videomonitoramento identificar dois homens empurrando uma motocicleta sem capacete pelo Centro da cidade. Ao perceberem a aproximação de uma viatura, os suspeitos abandonaram a moto e fugiram a pé.

Com apoio das câmeras de monitoramento, os guardas conseguiram localizar o veículo utilizado pela quadrilha e realizaram a abordagem. No automóvel estavam três ocupantes, incluindo os dois homens que haviam fugido anteriormente e um menor de idade.