19 de maio de 2026
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Cinco suspeitos de furto de moto são detidos em Jundiaí

Por Da Redação | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A ação que resultou nas prisões foi da GM
A ação que resultou nas prisões foi da GM

A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu uma quadrilha especializada em furtos de motocicletas na região central de Jundiaí. Ao todo, cinco suspeitos foram detidos em flagrante, entre eles um adolescente.

De acordo com a corporação, a ação começou após o setor de videomonitoramento identificar dois homens empurrando uma motocicleta sem capacete pelo Centro da cidade. Ao perceberem a aproximação de uma viatura, os suspeitos abandonaram a moto e fugiram a pé.

Com apoio das câmeras de monitoramento, os guardas conseguiram localizar o veículo utilizado pela quadrilha e realizaram a abordagem. No automóvel estavam três ocupantes, incluindo os dois homens que haviam fugido anteriormente e um menor de idade.

Na sequência das diligências, os agentes localizaram os outros dois integrantes do grupo - um homem e uma mulher - em diferentes pontos da região central.

Os guardas então retornaram ao local onde a motocicleta havia sido deixada e fizeram contato com o proprietário, que só percebeu o furto após ser informado pela GM.

Os cinco envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. A motocicleta foi devolvida ao dono, e o carro utilizado pela quadrilha acabou apreendido.

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