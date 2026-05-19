Antes do reconhecimento nacional, Jundiaí já havia conquistado destaque na etapa estadual da premiação. Em março, o município ficou em primeiro lugar no Estado de São Paulo no 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, superando 283 iniciativas inscritas por 219 prefeituras paulistas. O projeto jundiaiense venceu na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, à frente de finalistas como Ilhabela e Indaiatuba.

Jundiaí escreveu mais um capítulo de sua trajetória na Educação e na inovação pública ao ficar entre os 27 melhores projetos do Brasil no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE 2026), na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, com o projeto “Gente que Faz: construindo ciclos que transformam o futuro”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME).

“Estar entre os melhores projetos do Brasil já é motivo de muito orgulho para Jundiaí e representa o reconhecimento de uma política pública construída com responsabilidade, inovação e olhar para o futuro. Nosso projeto mostra que é possível transformar desafios ambientais em oportunidades reais e nosso maior legado é formar uma geração mais consciente e criativa. Esse reconhecimento também reflete os resultados do programa Escola da Gente, que coloca as crianças no centro das políticas públicas e acredita na educação como ferramenta de transformação”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

A cerimônia nacional foi realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, e reuniu prefeitos, secretários municipais, gestores públicos e representantes dos municípios vencedores das etapas estaduais dos 27 estados brasileiros, além de lideranças ligadas à inovação, empreendedorismo e políticas públicas.

A secretária municipal de Educação, Priscila Costa, ressaltou que o reconhecimento nacional valoriza o trabalho desenvolvido diariamente pela rede municipal de ensino e fortalece o papel da educação como agente de transformação. “Investir em educação, sustentabilidade e empreendedorismo desde a infância gera impactos reais na formação das crianças e no futuro das cidades. É um reconhecimento importante para toda a rede municipal e para as iniciativas construídas diariamente nas escolas.”