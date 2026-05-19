Jundiaí escreveu mais um capítulo de sua trajetória na Educação e na inovação pública ao ficar entre os 27 melhores projetos do Brasil no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE 2026), na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, com o projeto “Gente que Faz: construindo ciclos que transformam o futuro”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME).
Antes do reconhecimento nacional, Jundiaí já havia conquistado destaque na etapa estadual da premiação. Em março, o município ficou em primeiro lugar no Estado de São Paulo no 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, superando 283 iniciativas inscritas por 219 prefeituras paulistas. O projeto jundiaiense venceu na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, à frente de finalistas como Ilhabela e Indaiatuba.
“Estar entre os melhores projetos do Brasil já é motivo de muito orgulho para Jundiaí e representa o reconhecimento de uma política pública construída com responsabilidade, inovação e olhar para o futuro. Nosso projeto mostra que é possível transformar desafios ambientais em oportunidades reais e nosso maior legado é formar uma geração mais consciente e criativa. Esse reconhecimento também reflete os resultados do programa Escola da Gente, que coloca as crianças no centro das políticas públicas e acredita na educação como ferramenta de transformação”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
A cerimônia nacional foi realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, e reuniu prefeitos, secretários municipais, gestores públicos e representantes dos municípios vencedores das etapas estaduais dos 27 estados brasileiros, além de lideranças ligadas à inovação, empreendedorismo e políticas públicas.
A secretária municipal de Educação, Priscila Costa, ressaltou que o reconhecimento nacional valoriza o trabalho desenvolvido diariamente pela rede municipal de ensino e fortalece o papel da educação como agente de transformação. “Investir em educação, sustentabilidade e empreendedorismo desde a infância gera impactos reais na formação das crianças e no futuro das cidades. É um reconhecimento importante para toda a rede municipal e para as iniciativas construídas diariamente nas escolas.”
Também esteve presente a supervisora do Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância (Ciempi), da Secretaria de Educação, Rose Barb.
Conheça os projetos
O projeto “Gente que Faz: construindo ciclos que transformam o futuro” nasceu a partir de desafios observados no cotidiano escolar, como a necessidade de ampliar áreas sombreadas nas unidades de ensino, criar soluções sustentáveis para resíduos industriais e aproximar as práticas pedagógicas das questões ambientais e do empreendedorismo social.
A iniciativa reúne programas e ações integradas que transformam a escola em espaço de aprendizado prático, consciência ambiental e inovação. Entre os destaques está o programa Escola Verde, voltado ao plantio de espécies nativas e à ampliação das áreas verdes nas escolas municipais, promovendo educação ambiental e melhoria dos espaços de convivência.
Outro eixo importante é o Origem – A Biblioteca das Coisas, iniciativa que transforma resíduos industriais em materiais pedagógicos reutilizáveis, aproximando estudantes da economia circular e incentivando novas formas de pensar o reaproveitamento de recursos.
O projeto também integra o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp), que estimula criatividade, protagonismo infantil e soluções empreendedoras responsáveis desde a infância, incentivando as crianças a desenvolverem ideias conectadas ao cuidado com o meio ambiente e à transformação social.
A estrutura do projeto é fortalecida ainda pelo trabalho desenvolvido no Ciempi, reconhecido como espaço de conexão entre educação, sustentabilidade, pesquisa e setor produtivo, promovendo troca de experiências e construção de políticas públicas inovadoras voltadas à infância.