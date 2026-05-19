O ex-prefeito de Jundiaí e pré-candidato a deputado federal, Luiz Fernando Machado, prestigiou no último sábado (16) a abertura da 38ª Festa Italiana de Jundiaí. O evento celebra o legado da imigração italiana no desenvolvimento do município. Durante a festividade, Luiz Fernando foi recebido com carinho pelo público, tirou fotos e conversou com o bispo diocesano, Dom Arnaldo Cavalheiro, e com o pároco Giuseppe Bortolato. "Jundiaí tem grande parte de sua população com ascendência italiana. Nada melhor do que celebrar a importância desse povo por meio de suas tradições e culinária", destacou Luiz Fernando. Ele relembrou o apoio dado ao setor durante seus mandatos públicos. "Sempre incentivei as nossas rotas rurais como deputado federal, estadual e prefeito. Agora, a cidade precisa reforçar sua representatividade para alavancar ainda mais o potencial turístico desses eventos."
Sustentabilidade e mudanças climáticas
A Prefeitura de Jundiaí iniciou a programação oficial do Mês do Meio Ambiente 2026. O debate de abertura voltado aos desafios ambientais e ao futuro sustentável da região ocorreu na quinta-feira (14) no Sesc Jundiaí e reuniu especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil. Com o tema “Caminhos do Vale do Rio Jundiaí – Desafios e Oportunidades”, o painel discutiu planejamento urbano, preservação ambiental, segurança hídrica e os impactos das mudanças climáticas na Região Metropolitana de Jundiaí. As atividades seguem ao longo das próximas semanas com programação gratuitas, incluindo oficinas, palestras, ações educativas, trilhas ecológicas e plantios de árvores em diferentes pontos da cidade.
Planejamento orçamentário
Ocorre amanhã (20), às 18h, no Plenário da Câmara Municipal, a audiência pública para discussão das diretrizes orçamentárias de 2027. O encontro terá transmissão ao vivo pela TV Câmara e contará com apresentação das metas e prioridades previstas para a elaboração do orçamento municipal do próximo ano.Neste ano, o orçamento municipal aprovado para 2026 prevê despesas superiores a R$ 4,2 bilhões, com os maiores investimentos concentrados nas áreas de Saúde (R$ 927,5 milhões) e Educação (R$ 928,6 milhões). A participação da população poderá ocorrer presencialmente ou por meio dos canais oficiais do Legislativo.
Prestação de contas
A Câmara Municipal de Itatiba realiza nesta quinta-feira (21) audiência pública para apresentação e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município. O encontro acontece no Plenário Vereador Abílio Monte e é aberto à participação da população. Durante a audiência, representantes do Executivo devem apresentar dados relacionados à arrecadação, despesas, investimentos e execução orçamentária da Prefeitura, em cumprimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Além da participação presencial, a população também poderá acompanhar a audiência por meio da transmissão ao vivo realizada pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Itatiba.
Direitos das mulheres
Estão abertas desde ontem (18) as inscrições para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Jundiaí no biênio 2026/2028. O prazo segue até 17 de junho. Podem participar mulheres vinculadas a entidades, sindicatos, associações e organizações ligadas à defesa dos direitos femininos, além de representantes independentes com atuação comprovada em movimentos sociais ou políticas públicas.A eleição das novas conselheiras será realizada em 7 de julho, no Paço Municipal. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail cmdm@jundiai.sp.gov.br, ou presencialmente no Departamento de Apoio aos Conselhos e Entidades da Prefeitura, localizado no 8º andar do Paço Municipal, ala norte.
Preço dos combustíveis
A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana propostas voltadas ao enfrentamento da alta nos preços dos combustíveis em meio às tensões no Oriente Médio.Entre os projetos está o PL 1625/26, encaminhado pelo governo federal na semana passada, que prevê punições para aumentos abusivos nos preços da gasolina, diesel e demais combustíveis. A proposta cria punições para aumentos abusivos nos preços dos combustíveis, com previsão de multa e pena de prisão em casos considerados injustificados ou ligados a situações de crise no abastecimento.