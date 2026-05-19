Com pauta marcada por propostas ligadas ao funcionalismo público, a Câmara Municipal vota nesta terça-feira (19) o projeto que autoriza a transferência de feriados municipais para datas próximas ao final de semana, preferencialmente às segundas ou sextas-feiras. Os vereadores também devem apreciar as propostas para reajustes salariais dos servidores da Prefeitura e do Legislativo municipal.

De coautoria da vereadora Quézia De Lucca (PL) e do vereador Zé Dias (REP), o projeto de lei nº 14.877/2025 permite que o Executivo altere, por decreto, a data de feriados municipais quando coincidirem com dias intermediários da semana, como terças ou quartas-feiras. A proposta prevê a reorganização do calendário para evitar interrupções isoladas na rotina administrativa e econômica do município.

Segundo a justificativa apresentada pelos autores, a medida busca reduzir impactos na produtividade dos setores público e privado, além de facilitar o planejamento da população e dos serviços municipais. O texto também aponta que a reorganização dos feriados pode impulsionar o turismo regional, o lazer e o comércio local.