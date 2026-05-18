A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (19) a lista oficial de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti anunciou os 26 jogadores escolhidos em evento realizado no Rio de Janeiro, com destaque para o retorno de Neymar, atualmente no Santos FC.

Entre os goleiros convocados estão Alisson, Ederson e Weverton. A defesa conta com nomes experientes como Marquinhos, Danilo, Alex Sandro e Gabriel Magalhães, além da presença de Wesley e Léo Pereira. No meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho e Lucas Paquetá aparecem entre os escolhidos.

No setor ofensivo, Neymar lidera a lista ao lado de Vinícius Júnior, Raphinha, Martinelli, Matheus Cunha e Endrick. A convocação também trouxe nomes como Igor Thiago, Luiz Henrique e Rayan, reforçando a renovação promovida pela comissão técnica para o Mundial.