Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) apreenderam três tijolos de maconha e prenderam um suspeito de tráfico de drogas no Jardim São Camilo, em Jundiaí, nesta segunda-feira (18).

A ocorrência desta segunda-feira é desdobramento de investigações que já haviam resultado em prisões e apreensões recentes no mesmo bairro.

Os tijolos de maconha apreendidos totalizaram 3 kg