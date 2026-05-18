19 de maio de 2026
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INVESTIGAÇÕES 

Mais um suspeito de tráfico é preso pela Dise no 'Sanca'

Por Fábio Estevam  |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Os tijolos de maconha apreendidos totalizaram 3 kg 
Os tijolos de maconha apreendidos totalizaram 3 kg 

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) apreenderam três tijolos de maconha e prenderam um suspeito de tráfico de drogas no Jardim São Camilo, em Jundiaí, nesta segunda-feira (18).

A ocorrência desta segunda-feira é desdobramento de investigações que já haviam resultado em prisões e apreensões recentes no mesmo bairro.

Os tijolos de maconha apreendidos totalizaram 3 kg

O delegado Roberto Souza Camargo Junior também representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.

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