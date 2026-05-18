Automóveis e utilitários que marcaram época e que se fazem cada vez mais presentes na atualidade, estarão no próximo dia 20 de maio (quarta-feira), das 19h às 22h, no Maxi Shopping no “Encontro Fusca Clube Jundiaí e Amigos”. Promovido pelo Fusca Clube Jundiaí, o evento é aberto ao público e gratuito, e promete abrigar verdadeiras raridades sobre rodas.

Da mostra podem participar automóveis e utilitários nacionais e importados considerados “fora de série” (com mais de 30 anos) e em bom estado. Para os expositores pede-se dois quilos de alimentos não perecíveis e não haverá cobrança de estacionamento (entrada somente pela rua Tiradentes até às 21h30).

O Fusca Clube teve início em 2007, com amigos “fusqueiros” que se reuniram para passar um tempo juntos. Em 2009, como uma entidade sem fins lucrativos, começou a promover eventos beneficentes para arrecadar brinquedos e alimentos para o Fundo Social de Jundiaí. O Clube também está no calendário oficial da cidade, realiza encontros mensais e comboios para prestigiar os eventos dos clubes das cidades circunvizinhas.