Apesar de a primeira viagem solo a ter deixado ansiosa, Adriana não desistiu. Hoje, tendo superado um pouco do medo e da insegurança, ela enxerga vantagens em viajar sozinha. “Adoro a possibilidade de organizar meus próprios roteiros e horários, pois gosto de acordar cedo para explorar ao máximo os lugares. Gosto dessa liberdade de escolher tudo o que desejo conhecer e compreender o dia a dia e o estilo de vida dos moradores locais”.

Com o passaporte recheado de carimbos, Adriana destaca que o Brasil possui diversos destinos acolhedores para o público feminino, como Gramado, Ouro Preto, Campos do Jordão, Lençóis Maranhenses e muitos outros. Em terras internacionais, países europeus, como Alemanha, Áustria, Espanha, Portugal, Bélgica e Holanda, e vizinhos da América do Sul, como Argentina, Chile e Uruguai, foram muito elogiados pela sensação de segurança que despertaram.

Porém, nem tudo são flores: segundo ela, já enfrentou diversas situações desagradáveis viajando sozinha, uma delas, em Bruxelas. “Estava dentro de um táxi e, ao término da corrida, o taxista esticou o braço e pediu que eu mostrasse minha carteira para verificar quanto dinheiro possuía. Como a porta já estava destravada, abri a porta, joguei o dinheiro no banco e me afastei rapidamente. Fiquei extremamente assustada, pois jamais havia vivido algo parecido”.