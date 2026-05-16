18 de maio de 2026
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ATÉ SEGUNDA-FEIRA

Dias mais frios e temporais isolados estão previstos para Jundiaí

Por Da redação | Defesa Civil
| Tempo de leitura: 1 min
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A previsão é de friaca, aumento das chuvas e temporais isolados em algumas regiões
A previsão é de friaca, aumento das chuvas e temporais isolados em algumas regiões

Jundiaí deverá enfrentar até segunda-feira (18) uma reviravolta no clima. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, entre hoje e segunda a mudança no tempo deverá atingir todos os municípios paulistas. A previsão é de friaca, aumento das chuvas e temporais isolados em algumas regiões.

Em Jundiaí o sábado (16) amanheceu com sol entre nuvens e temperatura mínima de 14°. A previsão é de que o tempo continue com nebulosidade. A atuação de um cavado meteorológico vai manter as condições para pancadas de chuva isoladas na cidade, com possibilidades de temporais em algumas partes do município seguidos de raios e ventos.

Para este domingo (17), a previsão é de neblina e nevoeiro pela manhã e momentos de sol a tarde, colaborando para a baixa da temperatura no decorrer do dia. O avanço de uma nova frente fria sobre o Estado associada à alta umidade pode favorecer a formação de nuvens e de chuva no decorrer do dia.

Na segunda-feira (18) a previsão é de chuva para Jundiaí. Com o afastamento da frente, será uma massa de ar frio que derrubará ainda mais as temperaturas aumentando a sensação de frio durante o dia todo. A máxima não deverá passar dos 20°.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada por meio do telefone 199 e Corpo de Bombeiros pelo 193. Para receber alertas meteorológicos, envie o CEP da sua localidade por SMS para o número 40199.

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