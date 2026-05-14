A ‘Operação Noites Frias 2026’, programa da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que acolhe população em situação de vulnerabilidade durante o inverno, começa no dia 1 de junho e terá ampliação de 78 vagas, segundo adiantou a secretária da pasta, Luciane Mosca, com exclusividade ao Jornal de Jundiaí. Atualmente a oferta é de 32 vagas diárias na Casa de Passagem e 80 vagas nos abrigos conveniados da Prefeitura. Com a chegada do frio, mais 78 vagas emergenciais serão abertas na Casa de Passagem.

Com o Centro Pop reformado, também há maior disponibilidade de vagas para o pernoite. Além de melhores condições físicas e estruturais, esta população passa por atendimento técnico na manhã seguinte.

A Casa de Passagem, um dos serviços de acolhimento emergencial, por exemplo, já oferece pernoite e as vagas estão concorridas, já que, em média, são ofertadas 32 vagas para acolhimento noturno.