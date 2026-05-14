A ‘Operação Noites Frias 2026’, programa da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que acolhe população em situação de vulnerabilidade durante o inverno, começa no dia 1 de junho e terá ampliação de 78 vagas, segundo adiantou a secretária da pasta, Luciane Mosca, com exclusividade ao Jornal de Jundiaí. Atualmente a oferta é de 32 vagas diárias na Casa de Passagem e 80 vagas nos abrigos conveniados da Prefeitura. Com a chegada do frio, mais 78 vagas emergenciais serão abertas na Casa de Passagem.
Com o Centro Pop reformado, também há maior disponibilidade de vagas para o pernoite. Além de melhores condições físicas e estruturais, esta população passa por atendimento técnico na manhã seguinte.
A Casa de Passagem, um dos serviços de acolhimento emergencial, por exemplo, já oferece pernoite e as vagas estão concorridas, já que, em média, são ofertadas 32 vagas para acolhimento noturno.
Com a chegada do inverno, as vagas foram ampliadas para mais 78, perfazendo 110 no total.
Até o ano passado, a Operação Noites Frias acontecia quando as temperaturas baixavam de 13ºC. Esse ano, porém, ela será ininterrupta durante três meses. Segundo Luciane Mosca, esse tempo é importante para que haja acompanhamento e direcionamento da população. “Com o atendimento contínuo, conseguimos fazer o recâmbio e os direcionamentos aos serviços de saúde e social. Este ano, também há uma nova orientação, pois consigo acesso através do CadÚnico a cidade de origem deste cidadão e encaminhá-lo para o atendimento lá.”
Além da Casa de Passagem, o Serviço de Obras Sociais (SOS) desenvolve, em parceria com a secretaria, o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), responsável pela abordagem social às pessoas em situação de rua, com busca, orientações e encaminhamentos para a rede de atendimento e acolhimento. Este ano, foram ampliadas duas equipes para abordagem social.
Em 2025, foram registradas 7.013 abordagens sociais com 5.049 acolhimentos em abrigos. O período também registrou a distribuição de 4.680 litros de sopa, o equivalente a 16.200 refeições, uma média de 200 por dia, além de outros suprimentos nas ruas como luvas, gorros, cobertores térmicos e água.