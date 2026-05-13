Um homem morreu na tarde desta terça-feira (13) após se envolver em um acidente na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno do Couto, em frente a uma fábrica de refrigerantes, no Medeiros. A idade dele não foi informada.

De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente foi registrado no sentido Jundiaí a Itu. Por motivos a serem apurados, um caminhão atingiu um carro e o jogou no canteiro central da rodovia.

Os primeiros socorros foram prestados ao motorista por médicos da concessionária responsável pela rodovia. No entanto, após todas as tentativas de ressuscitação da vítima, o óbito foi constado.