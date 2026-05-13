Um funcionário de uma loja localizada em um shopping de Jundiaí foi preso em flagrante nesta terça-feira (12), suspeito de praticar injúria racial contra uma colega de trabalho haitiana. A prisão ocorreu cerca de uma hora após ele ser demitido por justa causa em razão do caso.
A vítima, de 19 anos, relatou à direção da loja que vinha sendo alvo de apelidos pejorativos e comentários ofensivos relacionados ao cabelo, à cor da pele e à nacionalidade. Segundo apurado, outras pessoas presenciaram as ofensas.
Diante da denúncia, a empresa decidiu desligar o funcionário, de 39 anos, por justa causa. Após ser informado da demissão, ele deixou o local.
A Polícia Militar foi acionada e enviou ao shopping os soldados Bernardelli e William, que ouviram a vítima. Ela afirmou que o colega também a chamava de “coisinha”, sempre em tom de deboche.
Ainda de acordo com apuração do JJ com base no registro da ocorrência, o suspeito teria comparado o cabelo crespo da jovem ao cabelo “liso” das brasileiras.
Os policiais seguiram até um alojamento onde o homem estaria morando, mas ele não foi localizado. Enquanto a vítima era levada à delegacia para registro da ocorrência, o suspeito, já sabendo que estava sendo procurado, se apresentou espontaneamente na sede da 1ª Companhia do 11º Batalhão da PM, no Centro de Jundiaí.
Os policiais que atendiam a ocorrência foram até o local e deram voz de prisão ao suspeito, conduzindo-o à delegacia, onde a vítima o aguardava.
A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial, e ele permaneceu à disposição da Justiça, devendo responder pelo crime de injúria racial.