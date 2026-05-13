Um funcionário de uma loja localizada em um shopping de Jundiaí foi preso em flagrante nesta terça-feira (12), suspeito de praticar injúria racial contra uma colega de trabalho haitiana. A prisão ocorreu cerca de uma hora após ele ser demitido por justa causa em razão do caso.

A vítima, de 19 anos, relatou à direção da loja que vinha sendo alvo de apelidos pejorativos e comentários ofensivos relacionados ao cabelo, à cor da pele e à nacionalidade. Segundo apurado, outras pessoas presenciaram as ofensas.

Diante da denúncia, a empresa decidiu desligar o funcionário, de 39 anos, por justa causa. Após ser informado da demissão, ele deixou o local.