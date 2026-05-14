Nesta última semana, o pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado participou de duas agendas na cidade de Campinas, organizadas pelo vereador Nick Schneider (PL). Além da reunião com lideranças da cidade na última quinta-feira (7), nesta quarta (13), Luiz participou de um café da manhã em homenagem ao Dia das Mães. Nick Schneider apresentou o ex-prefeito de Jundiaí, que falou para o público sobre a política da infância, quando implantou o Mundo das Crianças em Jundiaí e conseguiu elevar os indicadores da cidade para o topo da lista das melhores cidades paulistas. “Afinal, uma cidade boa para as crianças também é boa para todos, porque os investimentos realizados fazem a diferença para todas as idades.” Como pré-candidato, Luiz Fernando tem aproveitado as oportunidades para elencar propostas que se transformem em projetos para o direcionamento de emendas específicas para melhorar a vida das pessoas nas regiões metropolitanas.

Velórios de Várzea em Jundiaí

A partir desta sexta-feira (15), os velórios que ocorreriam em Várzea Paulista passarão a ser realizados nas salas do Cemitério Montenegro, em Jundiaí. Uma parceria entre os municípios foi firmada para garantir a continuidade do atendimento funerário à população durante as obras de reforma do Velório Municipal Nossa Senhora da Piedade, no Jardim América IV. Segundo a administração municipal, o espaço em Várzea Paulista receberá melhorias estruturais e, durante o período de intervenções, os moradores terão acesso a duas salas disponibilizadas em Jundiaí. O município não informou o prazo para conclusão das obras. A Prefeitura afirmou ainda que os serviços funerários seguirão funcionando normalmente durante o período de adequações no velório municipal. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4595-6970 e 4596-9668.

PL ainda quer Ciro Nogueira em palanque de Flávio

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que mantém apoio político ao senador Ciro Nogueira mesmo após o parlamentar ser alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. Em entrevista à CNN Brasil, Valdemar declarou que ainda deseja o senador no palanque de Flávio Bolsonaro, apontado como pré-candidato à Presidência da República. “Até que se prove alguma coisa contra ele”, afirmou o dirigente partidário, ao defender o direito de Ciro apresentar sua defesa pública. O senador foi alvo de mandados de busca e apreensão na última semana. A investigação da Polícia Federal apura supostos pagamentos ilícitos relacionados à chamada “emenda Master”, proposta que previa ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.



Câmara de Várzea pede mais infraestrutura