14 de maio de 2026
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GINÁSTICA DE TRAMPOL

Time Jundiaí disputa Brasileiro em Natal

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipe participa do Campeonato Brasileiro por Idades
Equipe participa do Campeonato Brasileiro por Idades

A equipe de ginástica de trampolim do Time Jundiaí está em Natal, no Rio Grande do Norte, para disputar o Campeonato Brasileiro por Idades. A delegação embarcou com apoio da Secretaria de Esportes de Jundiaí e realizou os primeiros treinamentos de adaptação nesta semana antes do início das competições oficiais.

Na terça-feira (13), os atletas participaram das atividades iniciais de reconhecimento e preparação. Já nesta quarta-feira (14), a equipe realizou o último treino antes das provas preliminares, marcadas para começar na sexta-feira (15), quando também acontecem disputas em dois aparelhos.

O Time Jundiaí será representado na categoria pré-infantil por Bento Jaeger, Lucas Borçal e Rafael Domênico. Já na categoria infantil, os atletas são Lucca Bressani, Théo Okumura e Iran Vitale. A expectativa da equipe é garantir classificação para as finais da competição nacional.

A delegação destacou o apoio da Secretaria de Esportes de Jundiaí para a participação no campeonato. A secretária Rita Orsi foi citada pelos representantes da modalidade pelo suporte oferecido ao projeto esportivo durante a temporada.

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