A equipe de ginástica de trampolim do Time Jundiaí está em Natal, no Rio Grande do Norte, para disputar o Campeonato Brasileiro por Idades. A delegação embarcou com apoio da Secretaria de Esportes de Jundiaí e realizou os primeiros treinamentos de adaptação nesta semana antes do início das competições oficiais.

Na terça-feira (13), os atletas participaram das atividades iniciais de reconhecimento e preparação. Já nesta quarta-feira (14), a equipe realizou o último treino antes das provas preliminares, marcadas para começar na sexta-feira (15), quando também acontecem disputas em dois aparelhos.

O Time Jundiaí será representado na categoria pré-infantil por Bento Jaeger, Lucas Borçal e Rafael Domênico. Já na categoria infantil, os atletas são Lucca Bressani, Théo Okumura e Iran Vitale. A expectativa da equipe é garantir classificação para as finais da competição nacional.