14 de maio de 2026
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PAULISTA FC

Paulista anuncia novo patrocinador master

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Segundo o Paulista, a parceria faz parte do processo de fortalecimento institucional e financeiro da equipe
Segundo o Paulista, a parceria faz parte do processo de fortalecimento institucional e financeiro da equipe

O Paulista de Jundiaí anunciou a Pombonet como nova patrocinadora master do clube para a sequência da temporada 2026. A empresa do ramo de telecomunicações, sediada em Jundiaí, terá a marca estampada na parte principal do uniforme do Galo e passa a integrar o grupo de parceiros do projeto esportivo do clube.  

Segundo o Paulista, a parceria faz parte do processo de fortalecimento institucional e financeiro da equipe, que busca ampliar investimentos dentro e fora de campo. O acordo também reforça a aproximação entre empresas da cidade e o clube tradicional do futebol jundiaiense.

A Pombonet atua no setor de internet e fibra óptica e possui operação em Jundiaí desde 2010. A empresa afirmou que o patrocínio representa uma oportunidade de valorização do esporte local e de conexão direta com a comunidade da região.  

O Paulista segue em preparação para as próximas competições estaduais e vê o novo contrato como mais um passo na reorganização estrutural do clube. Nos últimos meses, a diretoria vem ampliando o número de parceiros comerciais e fortalecendo o planejamento esportivo para a temporada.

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