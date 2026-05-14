O Paulista de Jundiaí anunciou a Pombonet como nova patrocinadora master do clube para a sequência da temporada 2026. A empresa do ramo de telecomunicações, sediada em Jundiaí, terá a marca estampada na parte principal do uniforme do Galo e passa a integrar o grupo de parceiros do projeto esportivo do clube.

Segundo o Paulista, a parceria faz parte do processo de fortalecimento institucional e financeiro da equipe, que busca ampliar investimentos dentro e fora de campo. O acordo também reforça a aproximação entre empresas da cidade e o clube tradicional do futebol jundiaiense.

A Pombonet atua no setor de internet e fibra óptica e possui operação em Jundiaí desde 2010. A empresa afirmou que o patrocínio representa uma oportunidade de valorização do esporte local e de conexão direta com a comunidade da região.